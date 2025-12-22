Trump advierte que “pronto” replicará en tierra los ataques contra narcos que hace EU en el mar

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció que “pronto” replicará en tierra los ataques militares que lleva a cabo el Departamento de Guerra contra presuntas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico utilizadas para el trasiego de drogas.

“Hemos disminuido en 96.2% el tráfico de drogas por mar y pronto también lo haremos por tierra”, declaró Trump en su mansión de Mar a Lago, al informar a su país la construcción de 2 buques de guerra, de los que dijo serán los más grandes en la historia y 100 más poderosos que los actuales que tiene en su arsenal el Pentágono.

Al ser cuestionado sobre si los ataques militares en tierra a los que se refiere para contrarrestar el trasiego de las drogas se llevarían a cabo en Venezuela o en cualquier otro lado, el presidente reviró: “En cualquier lado por donde se cuelen las drogas”.

En referencia de las 26 lanchas rápidas que desde el pasado 2 de septiembre a la fecha ha destruido el Comando Sur en aguas del Caribe y el Pacífico, Trump estableció que sus tripulantes no eran pescadores.

El mandatario aseguró que las embarcaciones destruidas distan mucho de ser de pescadores, porque subrayó que varias de las eliminadas tenían doble motor y la capacidad de desplegarse a una velocidad de 72.5 a 80.4 kilómetros por hora.

Como ya es su costumbre, poner su palabra por encima de las evidencias, el presidente Trump enfatizó que por cada una de las lanchas que han destruido han salvado 25 mil vidas de estadunidenses, aludiendo también que serían los adictos en consumir las drogas eliminadas.

Haciendo una simple ecuación matemática y en base a las aseveraciones de Trump, desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, con las 26 lanchas presuntamente transportando narcóticos, su gobierno ha salvado la vida a 650 mil estadunidenses adictos a los enervantes.

Junto con las 26 embarcaciones destruidas el gobierno de Trump lleva un saldo de 99 ejecuciones extrajudiciales, personas que bajo el criterio del Pentágono formaban filas de cárteles del narcotráfico o narcoterroristas como los define la Casa Blanca.

La ambigüedad con la que Trump habló de la estrategia militar en tierra contra los cárteles de las drogas deja abierta la posibilidad de que dichas acciones se puedan llevar a cabo en la frontera sur de Estados Unidos que colinda con la del norte de México, principal puerta de entrada para por lo menos el 90% de los narcóticos que consumen los estadunidenses.

Desde el año pasado y antes de ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, Trump ha venido hablando de la posibilidad de lanzar ataques contra narcotraficantes dentro del territorio mexicano.

En la conferencia de prensa que ofreció en Mar a Lago para hablar de la nueva “Flota Dorada” del Pentágono con los dos buques de guerra nucleares que se construirán, el presidente Trump mencionó dos cifras sobre la contención de drogas que llegan a su país por mar: primero afirmó que era del 96.2% y luego señaló que era de 92.6%.

En la sesión de preguntas y respuestas en Mar a Lago, Trump fue cuestionado sobre el respaldo del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al régimen venezolano de Nicolás Maduro.

“Es mejor que se cuide el culo, no es amigo de Estados Unidos”, respondió Trump para luego agregar que Petro “es mejor que tenga cuidado, en Colombia hay fábricas de cocaína que se manda a Estados Unidos vía México”.