Trump declara la guerra a periodistas y los convierte en objetivos en el portal de la Casa Blanca

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Al ingresar al portal web de la Casa Blanca los ciudadanos se encuentran un campo de batalla. Bajo el título "A Call to Action", la administración de Donald Trump ha cruzado un Rubicón digital: la utilización explicita de los recursos del Estado para monitorear, catalogar y estigmatizar a la prensa libre.

No se trata de una simple crítica retórica lanzada desde un atril; es la burocratización del resentimiento. La iniciativa, que invita a la ciudadanía a denunciar "sesgos mediáticos", representa un cambio de paradigma en la democracia liberal moderna.

El portal opera bajo una premisa de gamificación del conflicto político. Al solicitar a los simpatizantes que envíen enlaces y reportes, la administración logra dos objetivos tácticos inmediatos. Primero, moviliza a su base electoral manteniéndola en un estado de alerta permanente contra un "enemigo interno". Segundo, construye una base de datos masiva, financiada por los contribuyentes, que sirve para eludir la intermediación de los medios tradicionales.

Al establecer secciones como el "Salón de la Vergüenza" (Hall of Shame) y el "Infractor Mediático de la Semana", la Casa Blanca ha dejado de ser un sujeto pasivo del escrutinio periodístico para convertirse en un juez activo de la línea editorial, arrogándose la potestad de definir qué constituye la verdad y qué debe ser etiquetado como "locura de izquierda".

Cuando la Casa Blanca etiqueta oficialmente a un reportero en su "Salón de la Vergüenza", no está simplemente expresando una opinión; está colocando una diana virtual sobre ese individuo. En un clima de polarización extrema, esto trasciende el debate sobre la libertad de expresión.

La persecución de Trump contra periodistas. Foto: Especial

El modelo “Quién es quién en las mentiras”

Para los observadores internacionales, y específicamente para los latinoamericanos, la estrategia no es nueva; de hecho, tiene un sabor inquietantemente familiar. Lo que Washington está implementando parece una versión sofisticada y digitalizada de lo que México vivió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", presentada cada miércoles en las conferencias matutinas.

El impacto inmediato de esta medida en el ecosistema de medios de Estados Unidos es devastador y multifacético. El riesgo más obvio es el económico y reputacional.

En un entorno de medios fragmentado y en crisis financiera, ser etiquetado oficialmente como un proveedor de "fake news" por la Casa Blanca puede tener consecuencias directas en la viabilidad de un medio.

Sin embargo, el peligro más insidioso es la autocensura. Ante la amenaza de ser exhibido en el portal oficial y sometido al escrutinio de las hordas digitales, los editores y periodistas podrían comenzar a suavizar sus coberturas, a evitar temas controversiales o a dudar antes de publicar investigaciones legítimas.

La versión estadunidense, sin embargo, escala el modelo de la 4T. Mientras que la sección mexicana dependía de la transmisión en vivo y la oralidad, la iniciativa de la Casa Blanca sistematiza el proceso en un repositorio web permanente.

La adopción de este modelo por parte de la potencia líder del "mundo libre" valida retrospectivamente las tácticas de líderes como López Obrador, Nayib Bukele en El Salvador o Jair Bolsonaro en Brasil sugiriendo que el ataque sistemático a la prensa no es una anomalía autoritaria, sino una nueva norma de la gobernanza populista.

El modelo de López Obrador. Foto: Cuartoscuro

El lanzamiento del Media Bias Portal de la Casa Blanca es, en su apariencia, un ejercicio de “vigilancia ciudadana sobre la prensa”. Pero en su fondo representa una redefinición institucional de la autoridad sobre la verdad.

La sombra de Nixon

Para entender la magnitud histórica de este portal es necesario mirar hacia atrás, hacia la presidencia de Richard Nixon. La hostilidad entre la Casa Blanca y la prensa no es nueva; Nixon despreciaba profundamente a los medios, a los que consideraba agentes de su destrucción política. Su administración elaboró la infame "Lista de Enemigos", un documento interno que incluía a periodistas prominentes como Daniel Schorr y Mary McGrory, con la intención de usar la maquinaria federal (como auditorías fiscales) para hostigarlos.

La diferencia fundamental entre Nixon y la actual administración radica en la vergüenza y la publicidad. Nixon mantenía su lista en secreto; la existencia de la misma fue un escándalo cuando se reveló. La administración actual, por el contrario, publica su lista de enemigos en la página de inicio de su sitio oficial de internet. Lo que en los setenta era una conspiración oscura, en 2025 se presenta como una política de "transparencia".

Nixon. La hostilidad de la Casa Blanca. Foto: Especial

Este cambio denota una erosión profunda en las normas democráticas. Durante el escándalo Watergate, la prensa (liderada por The Washington Post) actuó como el contrapeso final que forzó la rendición de cuentas. Al crear este portal, la Casa Blanca intenta preventivamente neutralizar un nuevo Watergate.