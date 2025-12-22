Trump reitera que “necesita” Groenlandia por cuestiones de “seguridad nacional”

Donald Trump y los secretarios Marco Rubio, Pete Hegseth y John Phelan en Mar-a-Lago. Foto: AP / Alex Brandon

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes su deseo de controlar Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, tras anunciar sus planes de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla.

"La necesitamos para la seguridad nacional. Debemos tenerla", declaró desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en una rueda de prensa en la que ha manifestado que Landry "quería liderar la iniciativa".

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado del gobernador que es "un tipo negociador", por lo que podría ayudar a materializar su deseo de tomar el control de Groenlandia.

Además, defendió que no está entre sus objetivos las reservas energéticas o minerales de la isla, alegando que Estados Unidos tiene "abundantes" recursos, sino que se trata de una cuestión de seguridad.

"Si miras a lo largo de la costa, ves barcos rusos y chinos por todas partes", aseguró.

El mandatario aprovechó asimismo su comparecencia para criticar a las autoridades danesas porque, según indicó, "no invierten nada" en Groenlandia.

"Tienen una población muy pequeña (...) dicen que Dinamarca, pero Dinamarca no ha gastado nada. No tiene protección militar", ha señalado.

"Dicen que Dinamarca estuvo allí hace unos 300 años, con un barco. Bueno, estoy seguro de que nosotros también estábamos allí con barcos. Así que tendremos que resolverlo todo", sostuvo.

El anuncio de Estados Unidos, que se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, suscitó la reacción del Gobierno danés, que ha reclamado "respeto por las fronteras danesas" y ha convocado este lunes al embajador estadounidense en el país, Ken Howery, para abordar una decisión que calificó de "inaceptable".

Por su parte, el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, mostró calma y aseguró que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él. En un mensaje de Facebook, recalcó que esto "no cambia que Groenlandia es quien controla su propio destino".