Así fue el choque del Ferrari en el que murió Vince Zampella, creador de Call of Duty (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, exdirector de la firma creadora del exitoso Call of Duty, murió en un accidente de Ferrari en California, en el que también falleció otro pasajero.

El accidente automovilístico fue reportado alrededor de las 12:45 horas del domingo en la carretera Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, según informó el portal del canal NBC4 en Los Angeles.

Zampella fue director de Respawn Entertainment y también encabezó la desarrolladora Infinity Ward, el estudio detrás de la franquicia de guerra distribuida por Activision.

El Ferrari que se dirigía al sur se salió de la carretera justo después de salir de un túnel, chocó contra una barrera de concreto y un pasajero salió expulsado, informó la Patrulla de Carreteras de California (CHP), de acuerdo con NBC4 Investigates

El conductor Zampella quedó atrapado en el incendio del vehículo, informó la autoridad. Murió en el lugar mientras que su acompañante falleció en un hospital.

Vince Zampella, creator of Call of Duty and his passenger was killed on Angles Crest highway when he crashed his Ferrari



Zampella died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and later died in hospital. pic.twitter.com/p1rnrFJqIg — Meccanica (@dictionaryhill) December 23, 2025

Un testigo proporcionó a las autoridades un video del accidente, en el que se ve a un Ferrari 296 GTS de 2026, impactando contra la barrera justo después de salir del túnel. La grabación se viralizó en redes sociales.

Zampella, de 55 años, cofundó Respawn Entertainment, estudio que fue adquirido por EA en 2017. La desarrolladora es conocida por los videojuegos "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" y "STAR WARS Jedi: Fallen Order".

Another angle of the aftermath of the

Vince Zampella crash pic.twitter.com/gkobwei6Nk — Chewy (@Chewy9991) December 23, 2025

Zampella también dirigió un equipo de estudio de EA con sede en Playa Vista, responsable de la popular franquicia de videojuegos "Battlefield".

We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be.



Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025

Pérdida inimaginable: EA

En un comunicado, EA calificó el impacto de Zampella en el mundo de los videojuegos como “profundo y de gran alcance”.

“Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron afectados por su trabajo”, declaró EA en el comunicado.