EU ofrece más de tres mil dólares a cada indocumentado que se “autodeporte” antes de 2026

Santa Claus como "agente" de ICE, en la campaña para promover la autodeportación . Foto: @ICEgov

MADRID (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos anunció una bonificación valorada en tres mil dólares (más de 2 mil 500 euros) y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.

"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", aseguró en un comunicado la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.

Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a "autodeportarse" a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los mil dólares (850 euros) anunciados en mayo con la misma finalidad.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!



Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.



Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

De acuerdo con Noem, desde enero de 2025 1.9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado "voluntariamente", incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.

La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona ronda los 17 mil dólares (14 mil 400 euros), según recoge la agencia de noticias Bloomberg.