Francia recalca que Groenlandia es "territorio europeo" tras el anuncio de Trump

MADRID, (EUROPA PRESS).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, reafirmó este martes que Groenlandia es "territorio europeo" y que "pertenece a los groenlandeses" después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, haya anunciado el nombramiento de un enviado especial para la isla, que forma parte de Dinamarca y que, según el magnate neoyorquino, es "necesaria" para la "seguridad nacional" de Estados Unidos.

Así respondió el ministro francés a las palabras del gobernador de Luisiana y recién nombrado enviado especial para este puesto, Jeff Landry, que ha asegurado que es un "honor" ocupar el cargo para "lograr que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos".

Con estas palabras, el político estadunidense criticó la postura de Landry y Trump a pesar de que el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, ha mostrado calma y ha asegurado que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él.

El propio Nielsen dijo este mismo martes sentirse "triste" por la situación provocada por la Administración Trump. "El presidente estadounidense ha vuelto a expresar esta noche su deseo de apoderarse de Groenlandia. Con palabras como estas hace que nos reduzcamos únicamente a una cuestión de seguridad y poder, y no es así como se debe hablar de Groenlandia", aseveró.

"Somos un pueblo con una larga historia, una cultura fuerte y una democracia vibrante. Somos un país con responsabilidad por nuestro propio territorio y por nuestro propio futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la libre determinación están arraigados en el Derecho Internacional y no pueden simplemente ser ignorados".

Nielsen expresó su agradecimiento a aquellos países que han mostrado "de manera clara e inequívoca su respeto por Groenlandia, por las instituciones democráticas y los principios fundamentales del Derecho Internacional". "Esto confirma que no estamos solos en casa", apuntó.

"De nuevo; Groenlandia es nuestro territorio. Aquí es donde se toman nuestras decisiones. Y en cualquier momento lucharé por nuestra libertad y nuestro derecho a la autodeterminación y moldearé nuestro futuro", sostuvo.

El anuncio de Trump se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.