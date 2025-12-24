Miles de fieles regresan a Belén; papa León XIV celebra su primera misa de Nochebuena en San Pedro

El papa León XIV carga una imagen del Niño Jesús durante la misa de Nochebuena. Foto: AP / Gregorio Borgia

BELÉN, Cisjordania (AP) — Miles de personas acudieron el miércoles a la Plaza del Pesebre en Belén en la víspera de Navidad, en un muy necesitado impulso al espíritu navideño después de dos años de celebraciones atenuadas debido a la guerra en Gaza.

En el Vaticano, el papa León XIV ofició su primera Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro. En su homilía, se maravilló de la "sabiduría" de la historia de Navidad: un Jesús infante nacido para salvar a la humanidad.

"Ante el sufrimiento de los pobres, (Dios) envía a uno que es indefenso para ser la fuerza para levantarse de nuevo", dijo el papa a una basílica repleta.

La ciudad donde, según la tradición cristiana, nació Jesús canceló las celebraciones navideñas durante la guerra. Pero el miércoles, el gigantesco árbol de Navidad regresó a la Plaza del Pesebre, reemplazando temporalmente la escena de nacimiento del niño Jesús rodeado de escombros y alambre de púas en referencia al sufrimiento de la población palestina en Gaza.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el principal líder católico en Tierra Santa, dio inicio a las celebraciones de este año durante la tradicional procesión de Jerusalén a Belén, convocando a "una Navidad llena de luz".

Al llegar a la Plaza del Pesebre, Pizzaballa dijo que llevaba saludos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza, donde el domingo celebró una misa previa a la Navidad. En medio de la devastación, vio un deseo de reconstruir.

"Nosotros, todos juntos, decidimos ser la luz, y la luz de Belén es la luz del mundo", dijo a miles de personas, cristianas y musulmanas.

A pesar del ambiente festivo, el impacto de la guerra en Cisjordania, otro territorio palestino ocupado por Israel, es agudo, especialmente en Belén, donde un 80% de los residentes de la ciudad, de mayoría musulmana, dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

La gran mayoría de las personas que celebraban eran residentes locales, y apenas un puñado eran extranjeros. Pero algunos residentes dijeron que están comenzando a ver indicios de cambio a medida que el turismo regresa lentamente.

"Esperanza en situaciones muy oscuras"

"Hoy es un día de alegría, un día de esperanza, el comienzo del regreso a la vida normal aquí", dijo Georgette Jackaman, residente de Belén y guía turística. Ella y su esposo, Michael Jackaman, otro guía, provienen de familias cristianas establecidas en Belén que se remontan a generaciones.

Esta es la primera celebración navideña real para sus dos hijos, de 2 años y medio y 10 meses.

Durante la guerra, los Jackaman crearon un sitio web para vender artesanías palestinas para tratar de apoyar a otros que también han perdido su forma de sustento. La tasa de desempleo en la ciudad saltó del 14% al 65%, dijo el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, este mes.

Mona Riewer, una visitante de Francia, dijo que estar en Belén le ayudó a apreciar el significado de la festividad.

"La Navidad es como la esperanza en situaciones muy oscuras", dijo.

A pesar de que se anunció un alto el fuego en Gaza en octubre, las tensiones siguen fuertes en gran parte de Cisjordania.

El ejército de Israel continúa llevando a cabo redadas en lo que dice es una batida contra combatientes. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han alcanzado su nivel más alto desde que la oficina humanitaria de Naciones Unidas comenzó a recopilar datos en 2006. Israel capturó Cisjordania en la guerra de Oriente Medio de 1967. La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tiene autonomía limitada en partes del territorio, incluida Belén.

A medida que la pobreza y el desempleo han aumentado, alrededor de 4.000 personas han abandonado Belén en busca de trabajo, dijo el alcalde. Es parte de una tendencia preocupante para los cristianos, que están abandonando la región en masa. Los cristianos representan menos del 2% de los aproximadamente 3 millones de residentes de Cisjordania.

Inicio de un regreso a la vida normal

Fadi Zoughbi, quien anteriormente trabajaba supervisando la logística para grupos turísticos, dijo que sus hijos estaban extasiados al ver a bandas de scouts desfilando por las calles de Belén.

Representan ciudades y pueblos de toda Cisjordania, con banderas palestinas y tartán adornando sus gaitas. Los últimos dos años, los scouts marcharon en silencio por las calles como protesta contra la guerra.

Irene Kirmiz, quien creció en Belén y ahora vive en Ramala, dijo que el desfile de scouts es una de sus tradiciones navideñas favoritas. Su hija de 15 años toca el tambor con los scouts de Ramala.

Pero su familia tuvo que despertarse a las 5 de la mañana para llegar a tiempo para el desfile y esperaron más de tres horas en los retenes israelíes. Antes, el trayecto tomaba 40 minutos sin los retenes israelíes que han hecho que viajar sea cada vez más difícil para los palestinos, dijo.

Los dos años anteriores, los líderes de las iglesias en Jerusalén instaron a las congregaciones a renunciar a "cualquier actividad festiva innecesaria". Animaron a los sacerdotes y fieles a centrarse en el significado espiritual de la Navidad y pidieron "oraciones fervientes por una paz justa y duradera para nuestra amada Tierra Santa".

Otros eventos en Oriente Medio marcan la resiliencia de los fieles

Había Santa Clauses por todas partes mientras el desfile tradicional regresaba a Nazaret, en el norte de Israel, reverenciada por los cristianos como el lugar donde el arcángel Gabriel anunció a María que daría a luz a Jesús.

La ciudad en la cima de la colina se llenó de niños. Algunos protagonizaron escenas de nacimiento en vivo, y otros se alinearon en la ruta esperando carrozas y dulces bajo un sol brillante y cálido.

Incienso flotaba sobre los bancos llenos para la Misa de Nochebuena en la única iglesia católica de Gaza, donde también se llevaron a cabo programas festivos para niños. El complejo de la Sagrada Familia fue alcanzado por un proyectil israelí en julio, matando a tres personas. Israel dijo que fue un accidente.

En las afueras de Damasco, Siria, cientos de feligreses planeaban regresar para las misas navideñas en una iglesia ortodoxa griega donde, en junio, 25 personas murieron en un ataque suicida atribuido a militantes del grupo Estado Islámico. El martes, se reunieron para encender una imagen de neón de un árbol de Navidad en su patio.

Festividades alrededor del mundo

En San Pedro, se estima que seis mil personas asistieron a misa dentro de la vasta basílica decorada con flores de Nochebuena, mientras que otras cinco mil vieron la misa en pantallas gigantes en la plaza empapada por la lluvia.

La celebración, con lecturas y la homilía en varios idiomas, incluido el latín, comenzó con niños de diferentes continentes colocando flores junto a la figura del niño Jesús.

León XIV regresará a la basílica para la misa del día de Navidad, seguida de su bendición tradicional desde la logia.

Las personas de diversas partes del mundo disfrutaron también de tradiciones navideñas más allá de las casas de culto, desde patinaje sobre hielo en la ciudad de Nueva York hasta natación en aguas frías del mar frente a Irlanda del Norte con fines de caridad.

En las costas de Florida, Santa Clauses se subieron a tablas de surf, no a trineos. Cientos de surfistas vestidos como Santa se lanzaron a las olas de Cocoa Beach en lo que se ha convertido en una tradición que ya lleva 17 años.

El surf de Santas atrajo a la playa a miles de espectadores vestidos con trajes navideños que bailaron al ritmo de música en vivo y participaron en un concurso de disfraces.

El evento recauda fondos para el Museo de Surf de Florida y una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con cáncer.