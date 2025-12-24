Nasry Asfura, el candidato respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — El Consejo Nacional Electoral anunció el miércoles que el conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras al derrotar con 40.27% de los votos a Salvador Nasralla, después de un demorado escrutinio que generó tensiones en el país centroamericano.

El máximo organismo electoral hizo el anuncio luego de haber finalizado el lento escrutinio especial de 2 mil 792 actas que se había iniciado la semana pasada por supuestas inconsistencias y errores. "Tito" Asfura, candidato del Partido Nacional, se impuso en su segundo intento por la presidencia a Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sacó 39,53% de los votos.

Los resultados son un duro revés para el gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata Rixi Moncada obtuvo 19,19% de respaldo, y suponen el regreso de la derecha al poder, que gobernó por última vez de la mano del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Antes de que se pusiera en marcha el escrutinio especial el jueves pasado en medio de denuncias sobre supuesto fraude y presiones del gobierno de Trump, la distancia entre Asfura y Nasralla era de menos de un 1%.

El desenlace de las complicadas elecciones presidenciales hondureñas forma parte de un giro más amplio hacia la derecha que se está produciendo en América Latina, y tiene lugar algo más de una semana después de que Chile eligiera como presidente al ultraderechista José Antonio Kast.