Adolescentes acusados de tráfico de hormigas serán sentenciados en dos semanas

El ciudadano belga Lornoy David, centro, que admitió los cargos relacionados con la posesión ilegal y el tráfico de hormigas reina vivas. Foto: AP / Brian Inganga

NAIROBI, Kenia (AP) — Dos adolescentes belgas que fueron hallados con miles de hormigas valoradas en 9 mil 200 dólares y supuestamente destinadas a los mercados europeos y asiáticos serán sentenciados en dos semanas, dijo el miércoles una magistrada keniana.

La magistrada Njeri Thuku, que preside el tribunal del principal aeropuerto de Kenia, afirmó que no apresuraría el caso, sino que se tomaría su tiempo para revisar los informes de impacto ambiental y psicológicos presentados ante el tribunal antes de dictar sentencia el 7 de mayo.

Los ciudadanos belgas Lornoy David y Seppe Lodewijckx, ambos de 19 años, fueron arrestados el 5 de abril con cinco mil hormigas en una casa de huéspedes. Fueron acusados el 15 de abril de violar las leyes de conservación de la vida silvestre.

Los adolescentes le dijeron a la magistrada que no sabían que tener las hormigas era ilegal y que solo estaban divirtiéndose.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) señaló que el caso representaba "un cambio en las tendencias de tráfico, que ha pasado de los icónicos grandes mamíferos a especies menos conocidas, pero ecológicamente críticas".

Kenia ha luchado en el pasado contra el tráfico de partes de cuerpos de grandes animales salvajes, como elefantes, rinocerontes y pangolines, entre otros.

Los adolescentes belgas ingresaron al país con visas de turista y se alojaban en una casa de huéspedes en la ciudad occidental de Naivasha, popular entre los visitantes por sus parques de animales y lagos.

Su abogada, Halima Nyakinyua Magairo, dijo el miércoles a The Associated Press que sus clientes no sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Esperaba que la embajada belga en Kenia pudiera "apoyarlos más en este proceso judicial."

En un caso separado pero relacionado, el keniano Dennis Ng'ang'a y el vietnamita Duh Hung Nguyen fueron acusados después de que se les encontrara en posesión de 400 hormigas en su apartamento en Nairobi, la capital.

El KWS señaló que los cuatro sospechosos participaban en el tráfico de las hormigas hacia los mercados en Europa y Asia, y que las especies incluían a la messor cephalotes, una hormiga recolectora distintiva, grande y de color rojo nativa de África Oriental.

Las hormigas son adquiridas por personas que las mantienen como mascotas y las observan en sus colonias. En varios sitios web de Europa aparecen diferentes especies de hormigas a la venta a precios variados.

Las 5 mil 400 hormigas encontradas con los cuatro hombres están valoradas en 1.2 millones de chelines kenianos (9 mil 200 dólares), según el KWS.