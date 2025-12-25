Más de 100 detenidos en Turquía por sospecha de nexos con Estado Islámico

ESTAMBUL (AP) — La policía turca realizó decenas de redadas simultáneas el jueves, deteniendo a más de un centenar de presuntos miembros del grupo Estado Islámico que supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo, informaron las autoridades.

La Fiscalía de Estambul afirmó en un comunicado que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamado a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante las celebraciones.

La oficina emitió órdenes de arresto para 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos. Durante las redadas, los agentes también incautaron muchas armas de fuego, cartuchos y documentos organizativos. Se informó que 124 ubicaciones fueron allanadas.

Las detenciones se producen días después de que Estados Unidos lanzara ataques en la vecina Siria contra sitios del Estado Islámico en represalia por una emboscada atribuida al grupo que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil estadounidense.

Las fuerzas de seguridad sirias también han lanzado operaciones contra el EI en los últimos días, incluidas dos redadas en las afueras de Damasco, la capital siria. En esas redadas, funcionarios sirios dijeron que Taha al-Zoubi, identificado como el líder del EI en el área de Damasco, fue capturado y Mohammed Shahadeh, un alto comandante del EI en Siria, fue asesinado.

Altos funcionarios turcos visitaron Siria a principios de esta semana para discutir esfuerzos antiterroristas contra el EI, entre otros temas.

En su apogeo en 2015, el EI controlaba una franja de territorio en Irak y Siria del tamaño de la mitad del Reino Unido. Era conocido por su brutalidad contra minorías religiosas, así como contra musulmanes que no seguían su interpretación extrema del islam.

Después de años de lucha, la coalición liderada por Estados Unidos rompió el último bastión territorial del grupo a finales de 2019, pero las células del EI en múltiples países continúan llevando a cabo ataques periódicos.