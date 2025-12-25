Un sistema de tormentas amenaza con más lluvias al sur de California

Un auto se ve enterrado en lodo tras una inundación el miércoles 24 de diciembre en Wrightwood, California. Foto: AP / Wally Skalij

WRIGHTWOOD, California, EU (AP) — El sur de California soportaba el jueves un poderoso sistema de tormentas que podría causar más inundaciones y deslizamientos un día después de que fuertes lluvias y vientos causaron al menos dos muertes.

Los meteorólogos advirtieron que la lluvia adicional podría aumentar el riesgo de flujo de escombros en áreas saturadas de agua tras los incendios forestales en enero. El fuego acabó con la vegetación en esas zonas y tienen menos capacidad de absorber agua.

El miércoles, un árbol caído mató a un hombre en San Diego, informaron medios locales. Más al norte, un policía de Sacramento murió en lo que parecía ser un accidente relacionado con el clima.

Los bomberos del condado San Bernardino dijeron que rescataron a personas atrapadas en automóviles cuando el lodo y los escombros descendieron por un camino que conduce a Wrightwood, un pueblo turístico en las montañas de San Gabriel, unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles. No estaba claro de inmediato cuántas personas fueron rescatadas.

Las carreteras en el pueblo de unas 5.000 personas estaban cubiertas de rocas, escombros y lodo espeso el jueves. Sin electricidad, una gasolinera local y una cafetería que funcionaban con generadores servían como centros para residentes y visitantes. En todo el estado, más de 120.000 personas estaban sin luz, según PowerOutage.

"Es realmente una Navidad loca", dijo Jill Jenkins, quien estaba pasando las vacaciones con su nieto de 13 años, Hunter Lopiccolo.

Lopiccolo dijo que la familia casi evacuó el día anterior, cuando el agua se llevó un trozo de su patio trasero. Pero finalmente decidieron quedarse y aún celebraron la festividad. El niño recibió una nueva tabla de snowboard y una bicicleta eléctrica.

"Simplemente jugamos a las cartas toda la noche con velas y linternas", dijo.

La residente Arlene Corte dijo que las carreteras en el pueblo se convirtieron en ríos, pero su casa no resultó dañada.

"Podría ser mucho peor", dijo. "Estamos aquí hablando".

Con más lluvia en camino, más de 150 bomberos estaban estacionados en el área, dijo el portavoz de bomberos del condado San Bernardino, Shawn Millerick.

"Estamos listos", dijo. "Todos están en sus puestos en este momento".

Lluvias intensas

Las áreas a lo largo de la costa, incluyendo Malibu, estaban bajo advertencias de inundación hasta la tarde del viernes, y se emitieron avisos de viento e inundación para gran parte del valle de Sacramento y el área de la bahía de San Francisco.

Las tormentas fueron el resultado de múltiples ríos atmosféricos que transportaban enormes plumas de humedad desde los trópicos durante una de las semanas de desplazamientos más bulliciosas del año.

El sur de California registra normalmente de 1,3 a 2,5 centímetros (de media a una pulgada) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver de 10 a 20 cm (entre 4 y 8 pulgadas) y aún más en las montañas, explicó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Mike Wofford.

Nieve a más altitud

Se esperaba más nieve intensa en la Sierra Nevada, donde las ráfagas de viento crearon condiciones de "visibilidad casi cero" en algunos lugares e hicieron que viajar por los pasos de montaña fuera peligroso. Las autoridades apuntaron que había un riesgo "alto" de avalanchas alrededor del lago Tahoe y había una advertencia de tormenta invernal en efecto hasta la mañana del viernes.

Las estaciones de esquí alrededor del lago Tahoe registraron entre 30 y 91 centímetros (1 a 3 pies) de nieve durante la noche, dijo Tyler Salas, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Reno. Los meteorólogos esperan ver hasta otros 91 centímetros (3 pies) de nieve hasta el viernes, agregó Salas. El área podría ver ráfagas de viento de 72 kilómetros (45 millas) por hora en áreas de baja elevación y vientos de 160 kilómetros por hora (100 millas) a lo largo de las crestas montañosas.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en seis condados para permitir la asistencia estatal en la respuesta a la tormenta.

El estado desplegó recursos de emergencia y rescatistas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California estaba en espera.