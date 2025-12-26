Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

Buque con petróleo incautado en el estrecho por autoridades iraníes en Ormuz. Foto: @IrnaEnglish

TEHERÁN, Irán (AP) — Irán incautó un buque petrolero extranjero que navegaba por el Estrecho de Ormuz, informó este viernes la prensa estatal.

Mojtaba Ghahramani, jefe del departamento de justicia provincial, señaló que el buque transportaba alrededor de cuatro millones de litros, o 25 mil barriles, de combustible de contrabando cuando las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria incautaron la embarcación, informó la agencia de noticias oficial IRNA.

Añadió que también detuvieron a 16 tripulantes extranjeros, asegurando que se trató de un notable "golpe" para los contrabandistas. No reveló la nacionalidad de los tripulantes ni la bandera del buque.

Irán ocasionalmente incauta por cargos similares a embarcaciones que transportan petróleo en la región. El mes pasado confiscó un barco que navegaba por el estrecho Estrecho de Ormuz, asegurando que había cometido violaciones, incluyendo el transporte de cargamento ilegal.

Occidente ha culpado a Irán por una serie de ataques con minas lapa a embarcaciones, los cuales causaron daños en buques petroleros en 2019, así como por un ataque con drones a una embarcación vinculada que cobró la vida de dos tripulantes europeos en 2021. Esos ataques comenzaron después de que el presidente Donald Trump retiró durante su primer mandato a Estados Unidos de un acuerdo nuclear entre Irán y potencias mundiales.

Irán también incautó el buque de carga MSC Aries, de bandera portuguesa, en abril de 2024.

Después de varios años de tensiones entre Irán y Occidente, junto con la situación en la Franja de Gaza, Irán libró en junio una guerra a gran escala de 12 días, después de que Israel mataron a altos comandantes militares y científicos nucleares en bombardeos. La respuesta iraní mató con misiles a 28 personas en Israel.

Teherán ha amenazado durante mucho tiempo con cerrar el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por donde pasa el 20% de todo el petróleo comercializado. La Marina de Estados Unidos ha patrullado desde hace tiempo Oriente Medio a través de su 5ª Flota, con base en Bahréin, para mantener abiertas las vías navegables.