Tráfico de hormigas exóticas: por qué se venden y qué pasó con los jóvenes sentenciados en Kenia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un caso judicial en Kenia reveló un mercado poco visible dentro del tráfico de vida silvestre: la venta ilegal de hormigas vivas consideradas exóticas en los países de destino. La sentencia contra cuatro personas —incluidos dos jóvenes europeos— permitió documentar cómo funciona este comercio, por qué existe demanda internacional y qué riesgos regulatorios y ambientales implica, de acuerdo con información de Associated Press (AP), Reuters y estudios científicos disponibles en ScienceDirect.

El 7 de mayo de 2025, un tribunal keniano impuso una multa de 1 millón de chelines kenianos, equivalentes a 7,700 dólares (aproximadamente 138,100 pesos mexicanos al tipo de cambio de diciembre de 2025), o una pena alternativa de 12 meses de prisión a dos ciudadanos belgas de 19 años y a otros dos acusados —un ciudadano vietnamita y un keniano— por tráfico ilegal de hormigas. AP y Reuters informaron que los cuatro fueron hallados culpables de posesión y tentativa de exportación de insectos silvestres sin autorización.

Según los reportes, los dos jóvenes belgas fueron detenidos el 5 de abril en el condado de Nakuru, cuando transportaban cerca de 5,000 hormigas vivas. Los ejemplares estaban distribuidos en tubos y contenedores plásticos diseñados para mantenerlos con vida durante el traslado. En un caso relacionado, los otros dos acusados fueron arrestados con alrededor de 400 hormigas.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los insectos incautados eran reinas, el componente clave para fundar nuevas colonias. Reuters detalló que entre las especies identificadas se encontraba Messor cephalotes, nativa de África oriental y buscada por aficionados que mantienen hormigas en cautiverio.

Por qué se venden hormigas consideradas exóticas

Una hormiga se clasifica como exótica cuando se comercializa fuera de su rango natural de distribución o cuando su manejo requiere permisos especializados.

En Europa, Asia y América del Norte existe un mercado de aficionados que adquieren colonias para observación, estudio o crianza en formicarios.

La demanda se centra en reinas fecundadas porque una sola puede iniciar una colonia completa.

AP reportó que los traficantes recolectan principalmente reinas durante los vuelos nupciales, cuando son más accesibles.

Estudios en ScienceDirect muestran que miles de anuncios en plataformas digitales ofrecen especies no nativas, lo que evidencia intercambios transfronterizos constantes.

Qué dijeron las autoridades sobre el caso del tráfico de hormigas

La Autoridad de Vida Silvestre de Kenia (KWS) describió el caso como un acto de biopiratería.

AP y Reuters registraron que las autoridades consideraron que la extracción y exportación se realizó sin permisos ni acuerdos legales.

Durante la audiencia, una magistrada señaló que el valor de las hormigas podía incrementarse en mercados extranjeros, donde se venden colonias completas o reinas individuales.

Aunque el tribunal no estableció un valor comercial oficial, determinó que existía un incentivo económico claro detrás de la operación.

Riesgos ambientales y regulatorios

Estudios científicos advierten que el traslado no regulado de hormigas puede provocar invasiones biológicas.

La introducción de especies fuera de su rango natural puede afectar ecosistemas, agricultura y zonas urbanas.

El movimiento de colonias vivas puede facilitar la propagación de patógenos y parásitos.

El caso se relaciona con normas internacionales sobre acceso a recursos genéticos.

Las autoridades consideraron que la tentativa de exportación contravino principios del Protocolo de Nagoya, que regula el uso de recursos biológicos.