Al menos 15 muertos y casi 20 heridos al despeñarse un autobús en el sur de Guatemala

MADRID (EUROPA PRESS) - Al menos 15 personas han muerto y 19 han resultado heridas al despeñarse por casi 100 metros de barranco un autobús de pasajeros que circulaba por el sur de Guatemala, confirmó el cuerpo de Bomberos Voluntarios del país en redes sociales.

El siniestro ocurrió sobre las 20:30 horas, hora local, de este sábado, a la altura del kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, la carretera de casi 20 mil kilómetros que conecta los países del continente de norte a sur a través de la costa oeste, en el sector de Cumbre de Alaska, Totonicapán.

El autobús, por causas bajo investigación, terminó cayendo desde 75 metros de altura cuando se dirigía hacia el departamento de San Marcos.

Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Totonicapán y de Quetzaltenango tras el rescate efectuado por al menos diez compañías de Bomberos Voluntarios, apoyadas por más de 20 ambulancias y más de cinco estaciones de Bomberos Municipales Departamentales que se desplazaron al lugar para auxiliar a los pasajeros.