Brasil
Así se desplomó un avión con publicidad frente a la playa de Copacabana; murió el piloto (Video)[Advertencia: fuertes imágenes] La fuerza aérea brasileña informó que abrió una investigación sobre la causa del accidente.
RÍO DE JANEIRO (AP) — Un avión ultraligero que remolcaba una pancarta publicitaria cayó al mar frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro el sábado por la tarde, causando la muerte del piloto, informaron las autoridades locales.
El cuerpo del piloto fue enviado a la oficina del médico forense para su identificación, señalaron los funcionarios.
Momento da queda de um Ultraleve no mar de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, na altura do Posto 3. pic.twitter.com/wikeQ3yfxx— Val_Ce1??? (@Val_Ce1) December 27, 2025
Equipos de rescate del departamento de bomberos estaban trabajando en el lugar utilizando motos acuáticas, botes inflables, buzos y apoyo aéreo.
??VEJA: Avião monomotor que caiu em Copacabana afundou e está desaparecido, corpo de bombeiros faz buscas no local. pic.twitter.com/7YGWijeGak — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) December 27, 2025
La búsqueda también incluye equipos de sonar para ayudar a localizar posibles víctimas adicionales y restos de la avioneta.
Imágenes de cámaras de seguridad publicadas por las autoridades muestran al avión sumergiéndose de nariz en el mar cerca de la playa alrededor de las 12:30 de la tarde (1530 GMT).
Vídeo mostra queda de avião que fazia propaganda na Praia de Copacabana https://t.co/FJOt9NtMQ2 #g1 pic.twitter.com/cjJCbUBTwX — g1 (@g1) December 27, 2025
La fuerza aérea brasileña informó que abrió una investigación sobre la causa del accidente. La aeronave era un Cessna 170A propiedad de una empresa de publicidad.