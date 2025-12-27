Drones paralizan temporalmente el tráfico aéreo en la ciudad alemana de Hannover

HANNOVER (ALEMANIA), 27 (DPA/EP) - El espacio aéreo sobre la ciudad de Hannover, en el norte de Alemania, fue cerrado durante la noche del viernes al tráfico aéreo tras ser avistados varios drones.

Según un portavoz del aeropuerto, el cierre duró desde las 21:47 hasta las 12:16 horas locales. Siete aviones se vieron afectados por el cierre y fueron desviados a otros destinos en Alemania.

Dos vuelos no aterrizaron en Hannover debido al cierre y, por lo tanto, tampoco pudieron despegar hoy sábado. Se trataba de conexiones a Fráncfort y París que tuvieron que ser canceladas, se informó.

En un primer momento no se facilitaron detalles oficiales sobre el avistamiento del dron. Según un informe del periódico local "Hannoversche Allgemeine Zeitung", primero se avistó un dron cerca de un aeródromo para modelos a escala a unos 80 metros de altura.

Una hora más tarde, según el medio, al menos dos drones se habrían acercado al aeropuerto. En noviembre, el aeropuerto de Hannover tuvo que cerrar durante 45 minutos debido al avistamiento de un dron.