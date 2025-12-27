Fallece a los 85 años Jeffrey R. Holland, líder mormón y defensor de la fe

Jeffrey R. Holland, un alto funcionario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, habla durante una rueda de prensa en el Centro de Conferencias, en Salt Lake City. Foto: AP / Rick Bowmer, Archivo

SALT LAKE CITY (AP) — Jeffrey R. Holland, un alto funcionario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que estaba en la línea de sucesión para convertirse en el presidente de la confesión, ha fallecido. Tenía 85 años.

Holland murió el sábado por la mañana debido a complicaciones asociadas con una enfermedad renal, anunció la Iglesia en su sitio web.

Holland, quien murió en Salt Lake City, lideraba un cuerpo gobernante llamado el Quórum de los Doce Apóstoles, que ayuda a establecer la política de la Iglesia mientras supervisa los muchos intereses comerciales de lo que se conoce más como la Iglesia mormona.

Era el miembro con más antigüedad del Quórum de los Doce Apóstoles después del presidente Dallin H. Oaks, lo que lo colocaba en la línea de sucesión para liderar la Iglesia bajo un plan establecido desde hace mucho tiempo. Oaks, de 93 años, se convirtió en presidente de la Iglesia y de su membresía global de más de 17 millones en octubre.

Henry B. Eyring, quien tiene 92 años y es uno de los dos principales consejeros de Oaks, es ahora el siguiente en la línea de sucesión para la presidencia.

La Iglesia informó que Holland estuvo hospitalizado durante las vacaciones de Navidad para recibir tratamiento relacionado con complicaciones de salud. Expertos en la fe señalaron sus problemas de salud en octubre, cuando Oaks no seleccionó a Holland como consejero.

Su muerte deja una vacante en el Quórum de los Doce Apóstoles que Oaks llenará en los próximos meses, probablemente llamando a un nuevo apóstol de un consejo de liderazgo de menor rango. Los apóstoles son todos hombres de acuerdo con el sacerdocio exclusivamente masculino de la Iglesia.

Holland creció en St. George, Utah, y trabajó durante muchos años en la administración educativa antes de su llamado a unirse a las filas del liderazgo de la Iglesia. Se desempeñó como el noveno presidente de la Universidad Brigham Young, la escuela insignia de la confesión con sede en Utah, desde 1980 hasta 1989 y fue comisionado del sistema educativo global de la Iglesia.

Holland es ampliamente recordado por un discurso de 2021 en el que llamó a los miembros de la Iglesia a tomar mosquetes metafóricos en defensa de las enseñanzas de la fe contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. La charla, conocida coloquialmente como "el discurso del fuego de mosquete", se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes de primer año de Brigham Young University en 2024, generando preocupación entre los estudiantes y defensores LGBTQ+.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, un feligrés de la Iglesia mormona, dijo que ningún líder de la Iglesia ha tenido un impacto más profundo en su fe que Holland.

"Sus palabras tenían una forma de penetrar en mi alma como ninguna otra", manifestó Cox. "En tiempos de prueba u oscuridad, volvía a ellas una y otra vez, y sentía la luz y la paz que necesitaba".

A Holland le sobreviven sus tres hijos, 13 nietos y varios bisnietos. Su esposa, Patricia Terry Holland, había fallecido anteriormente.