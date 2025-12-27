Nigeria: lo que se sabe sobre los ataques aéreos de EU contra grupos yihadistas

Lanzamiento de un misil estadunidense en el noroeste contra presuntos grupos yihadistas por órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: X: @DeptofWar

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- El jueves 25 de diciembre se lanzaron ataques aéreos estadunidenses en Nigeria. Según Washington y Abuya, los ataques tuvieron como objetivo grupos yihadistas en el noroeste del país.

Sin embargo, los expertos afirman que el principal foco de la insurgencia no se encuentra allí, sino en el noreste de Nigeria. Aún quedan preguntas. Esto es lo que se sabe.

¿Quiénes están involucrados?

El presidente de EU, Donald Trump, fue el primero en anunciar los ataques, pero ambos países aclararon posteriormente su participación y señalaron que se llevaron a cabo con el consentimiento del mandatario nigeriano, Bola Tinubu.

Según el ministro de Información del país africano, Mohammed Idris, el ataque se llevó a cabo con la "plena participación de las Fuerzas Armadas de Nigeria".

¿Qué grupo fue el objetivo?

Estados Unidos afirmó que su objetivo eran militantes vinculados al autodenominado Estado Islámico. El Comando África de EU reportó varias bajas, sin proporcionar más detalles.

"Todos los campamentos yihadistas" atacados por el Ejército estadunidense fueron "diezmados", declaró Donald Trump a “Politico”.

No hubo víctimas civiles, según Abuja.

El Gobierno nigeriano declaró que dos importantes asentamientos terroristas de ese grupo extremista, ubicados en el bosque de Bauni, en el estado de Sokoto, habían sido atacados. Se informó que otros objetivos estaban en el estado vecino de Kwara.

Los analistas han cuestionado la elección del estado de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, donde las bandas armadas no ideológicas, conocidas como "bandidos", representan una mayor preocupación que los yihadistas.

Es posible que la operación no haya alcanzado sus objetivos yihadistas o, como han declarado funcionarios estadunidenses y nigerianos, podría ser la primera de una serie de embestidas.

Pero es el noreste de Nigeria, y no el estado de Sokoto ubicado en el noroeste, el principal escenario de la insurgencia yihadista que ha asolado el país durante años.

“Si se quiere atacar, no debería ser en las zonas menos afectadas” por la insurgencia islamista, comentó Victoria Ekhomu, analista y directora de la Asociación de Operadores de Seguridad de Nigeria, señalando objetivos más obvios como el estado de Borno, en el noreste, epicentro del conflicto yihadista en el país.

¿Cómo se lanzaron los ataques?

Los ataques estadunidenses se llevaron a cabo con 16 misiles guiados disparados desde drones MQ-9 Reaper que volaban a media altitud, según declaró en la noche del viernes 26 de diciembre el ministro de Información nigeriano, Mohammed Idris.

"Los ataques se lanzaron desde plataformas marítimas con base en el Golfo de Guinea", añadió.

Un video de diez segundos publicado por el Departamento de Guerra de EU en la plataforma X parece mostrar el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra con bandera estadunidense.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War ???? (@DeptofWar) December 26, 2025

¿De qué presencia yihadista se habla?

Desde 2009, Nigeria ha estado luchando contra una insurgencia yihadista en el noreste, liderada por Boko Haram y su rival, el autodenominado Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWP). Varios grupos más, algunos asociados con los yihadistas del noreste, han surgido y se han establecido en esa zona.

Algunos investigadores han vinculado recientemente a un grupo armado conocido como Lakurawa —el principal grupo yihadista con sede en el estado de Sokoto— con el autodenominado Estado Islámico en el Sahel (ISSP), activo principalmente en los vecinos Níger y Mali.

Otros analistas cuestionan estos vínculos, y la investigación sobre Lakurawa es compleja porque el término se ha utilizado para referirse a varios grupos armados en el noroeste.

También existe un creciente temor de que otro poderoso grupo yihadista en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda, pueda establecerse en Nigeria tras un ataque reivindicado por sus combatientes en la frontera entre Nigeria y Benín en octubre.

¿Por qué ahora?

El presidente Donald Trump atacó inesperadamente a Nigeria en octubre y noviembre, acusando a su Gobierno de permitir un "genocidio" de cristianos, un término utilizado desde hace tiempo por la derecha religiosa estadunidense y europea para describir los innumerables conflictos que desgarran al país.

El Gobierno nigeriano y analistas independientes rechazan estas acusaciones, señalando que los múltiples conflictos, a veces simultáneos, que azotan Nigeria están afectando tanto a la población civil musulmana como a la cristiana.

Tras semanas de recopilación de información, incluyendo vuelos de reconocimiento estadunidenses monitoreados por analistas de fuentes abiertas, la decisión de lanzar ataques en Sokoto el día de Navidad podría no ser una coincidencia.

"El hecho de que sea Navidad, cuando intentamos celebrar el nacimiento de Jesucristo", sugiere que Donald Trump "tiene su propia agenda y se centra en los cristianos", opinó Victoria Ekhomu.

Por su parte, el analista de seguridad Brant Philip sugirió en X que el momento era "un inicio simbólico de las operaciones oficiales de Estados Unidos en Nigeria". Y añadió: "Los resultados operativos de los ataques no son significativos, pero se esperan muchos más en el futuro próximo".

Con información de AFP.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés.