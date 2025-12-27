Terremoto de magnitud 7.0 sacude el noreste de Taiwán

Se registra sismo de magnitud 7.0 al sur de Taipéi, Taiwán. Foto: Servicio Geológico de Estados Unidos

MADRID (EUROPA PRESS) - Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el noreste de Taiwán la noche de este sábado, según la Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla, sin que haya información por el momento sobre víctimas o daños.

El sismo ocurrió a las 23:00 horas (tiempo local), en el mar, a poco más de 32 kilómetros al este del condado de Yilan, al sur de la capital, Taipéi. El temblor tuvo lugar a una profundidad de 72.8 kilómetros.

La intensidad del terremoto, que mide el efecto real, ha sido de 4 tanto en Yilan como en otros puntos del país insular, en una escala de siete niveles, según CWA. La empresa de electricidad Taiwan Power Company informó de que 3 mil hogares en Yilas se quedaron sin electricidad brevemente.

Este terremoto es el más grande que ha golpeado la isla desde abril de 2024, cuando uno de 7.2 golpeó el condado de Hualien (a unos 100 kilómetros al sur de Yilan), matando a 19 personas e hiriendo a más de un millar.