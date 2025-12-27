Zelenski expone las "líneas rojas" de Ucrania antes de la reunión con Trump

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este sábado, un día antes de reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Florida, las "líneas rojas" existentes en el borrador del plan de paz, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

"Debemos trabajar para minimizar los asuntos pendientes. Por supuesto, hoy existen líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano", declaró antes de indicar que "hay propuestas de compromiso" y que "todos estos temas son muy sensibles", incluida la cuestión territorial o la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski indicó que, en el caso de que se actualicen los enfoques del plan, antes de tomar una decisión, se comunicará con la población ucraniana porque es la que "tiene la última palabra", ya sea a través de un referéndum o de "ciertos cambios legislativos", según señaló a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, recriminó que durante la jornada, en la que está viajando a Estados Unidos para las negociaciones de paz, Rusia ha "atacado masivamente" Ucrania, alegando que esta es la "respuesta" de Moscú a las conversaciones para "poner fin a la guerra rusa".

En este contexto, reiteró que la petición "más importante" de Kiev es que "las garantías de seguridad sean sólidas" y que estén protegidos, y sostuvo que en las "condiciones actuales no será posible" celebrar elecciones, tal y como exige Washington por las presiones del Kremlin.

"Los cielos deben ser seguros y la seguridad debe estar garantizada en todo nuestro territorio, al menos durante las elecciones o un referéndum", subrayó, y abogó por que haya observadores internacionales presentes "en todas partes" del territorio, incluido el ocupado por Rusia.

Llamada de líderes europeos con Zelenski

Tras estas declaraciones, Zelenski mantuvo una llamada telefónica con varios líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa; quienes lo arroparon antes del encuentro en Florida.

"Aplaudimos todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y que fortalezca las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de la seguridad de nuestro continente", declaró Von der Leyen.

La jefa del Ejecutivo comunitario aseguró que "en 2026, la Comisión Europea seguirá presionando al Kremlin, mantendrá su apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañarla en su camino hacia la adhesión de la UE".

Por su parte, Costa aseveró que el apoyo de Bruselas "no flaqueará" y defendió "paz y reconstrucción" en "tiempos de guerra", argumentando que "una Ucrania fuerte y próspera en la UE es una garantía fundamental de seguridad".

Mientras que sostuvo que la UE sigue trabajando en "estrecha colaboración" con los estadunidenses para "una paz sólida y duradera, aplaudió las recientes medidas contra Rusia, incluido el bloqueo de activos soberanos rusos a largo plazo y las sanciones.