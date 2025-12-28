Ejército de Israel recibe su primer láser de defensa antiaérea, el sistema “Rayo de Hierro”

MADRID (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Defensa de Israel entregó este domingo al Ejército israelí el primer sistema láser de defensa de intercepción antiaérea, el “Rayo de Hierro”, con vistas a su próxima integración en la combinación de sistemas antiaéreos israelíes.

El sistema cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de orientación electro-óptico único, que permite la intercepción de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado, con máxima precisión y a mínimo costo, según el Ministerio de Defensa.

Este nuevo sistema ha sido desarrollado por el departamento de Investigación del Ministerio y la corporación israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

En la ceremonia de entrega estuvieron el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe de la unidad de desarrollo del Ministerio, Daniel Gold, y el presidente de Rafael, Yuval Steinitz.

El sistema también se conoce como Or Eitan en memoria del capitán Eitan Oster, un oficial de las FDI muerto en combate en el sur del Líbano, cuyo padre, uno de los desarrolladores del sistema, recitó una bendición ceremonial.