EU "quizás se ha convertido en la verdadera ONU" por su mediación en ocho guerras: Trump

ARCHIVO - El presidente Donald Trump llega para hablar en un evento de campaña, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Rocky Mount, Carolina del Norte. Foto: AP Photo/Alex Brandon, Archivo

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de EU, Donald Trump, celebró este domingo el alto el fuego temporal entre Tailandia y Camboya fruto, dice, de sus esfuerzos de mediación que han contribuido al cese de varios conflictos a lo largo del año y que, en general, abren la posibilidad de que su país se haya convertido en un sustituto de Naciones Unidas en lo que a iniciativas de paz se refiere.

En su plataforma Truth Social, Trump felicitó a los líderes de Tailandia y Camboya por haber puesto fin, de manera provisional, a tres semanas de nuevas hostilidades transfronterizas que se han saldado con un centenar de muertos antes de asegurar que "Estados Unidos, como siempre, se enorgulleció de ayudar".

A partir de ahí, Trump volvió a insistir en que su labor como mediador ha conseguido detener "ocho guerras durante los últimos once meses", su habitual declaración cuando se refiere a sus logros de pacificador en política exterior.

Trump se vanagloria de haber puesto fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán o el que estalló este año entre India y Pakistán, si bien algunos continúan ocurriendo, caso del país africano, o bien han terminado a través de conversaciones directas entre los beligerantes, como aseguran tanto Nueva Delhi como Islamabad.

En Oriente Próximo, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor, tras lo cual, el Ejército israelí ahora acusa incursiones contra sus posiciones en el enclave palestino.

Trump concluyó con una reflexión sobre la utilidad de Naciones Unidas, al esgrimir que "quizás Estados Unidos se ha convertido en la verdadera ONU, que ha sido de muy poca ayuda en ninguno de estos casos, incluyendo el desastre actual entre Rusia y Ucrania".

"La ONU debe empezar a participar activamente en la PAZ MUNDIAL", zanjó el presidente norteamericano, desde su primer mandato un profundo crítico de la institución internacional y de sus agencias.