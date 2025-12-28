Surinam: ataque con cuchillo deja al menos nueve muertos, incluidos cinco niños

MADRID (EUROPA PRESS) - Un hombre fue detenido este domingo en el norte de Surinam tras matar a nueve personas, entre ellas a cinco niños, por una riña familiar en su domicilio a las afueras de la capital del país.

El incidente comenzó durante la noche del sábado al domingo en el municipio de Commewijne, justo al este de la capital, Paramaribo.

Fuentes policiales identificaron al agresor como un hombre de 43 años, quien, tras una disputa telefónica con su mujer –de quien se había separado–, presuntamente mató a puñaladas a cuatro de sus hijos, de entre cinco y 15 años. Su hija mayor, de 16, consiguió escapar con heridas graves para pedir ayuda a los vecinos.

El individuo procedió a ir casa por casa en la comunidad de Richelieu apuñalando a familias de vecinos, cinco de los cuales –entre ellos otro niño– acabaron falleciendo, según confirmó la Policía del país sudamericano en un comunicado publicado en su página web.

La Policía de la Región Oriental que acudió al lugar tuvo que usar armas de fuego para detener al sospechoso, quien fue herido de bala en la pierna y está recibiendo ahora atención médica bajo custodia policial.