Trump conversa con Putin sobre Ucrania a pocas horas de su encuentro con Zelenski en Florida

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica sobre las negociaciones de paz para Ucrania a pocas horas del encuentro que el mandatario norteamericano mantendrá en Florida con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Acabo de tener una buena y muy productiva conversación con el presidente ruso Putin antes del comienzo de la reunión con el presidente Zelenski", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario norteamericano no ha dado más detalles y se ha limitado a confirmar que el encuentro comenzará a las 13.00, hora local en su residencia Mar-a-Lago de Palm Beach.

Minutos después, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado por parte rusa la conversación entre Trump y Putin, la primera desde el 16 de octubre. Es el noveno contacto entre ambos desde principios de año.

Además del acuerdo sobre Ucrania, la situación en Oriente Próximo también fue tema de conversación, según ha explicado Peskov sin dar más detalles por el momento.