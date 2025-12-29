Fiscalía acusa a exprimera dama surcoreana de interferir "tras bambalinas" en asuntos estatales

MADRID (EUROPA PRESS) - La Fiscalía surcoreana acusó este lunes a la exprimera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, de haber interferido de manera ilegal y "tras bambalinas" en asuntos de Estado, como parte de las conclusiones presentadas este día, tras 180 días de investigación.

El fiscal especial adjunto Kim Hyoung Kun señaló que la investigación confirmó las tres principales sospechas de corrupción que envuelven a la exprimera dama, cuyos delitos han de aparecer en el futuro "en los libros de historia", destacó, informó la agencia surcoreana Yonhap.

Kim está acusada de haber favorecido a la exdiputada Kim Young Sun, del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022, a cambio de sondeos favorables a Yoon en las presidenciales de ese año; de haber manipulado el precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors, así como de recibir regalos de la Iglesia de la Unificación, también conocida como la Secta Moon.

La exprimera dama se encuentra detenida en Seúl desde agosto de este año de manera preventiva mientras avanzaba la investigación, que ha dejado a decenas de personas encausadas, entre ellas el expresidente Yoon, que a su vez tiene otra causa pendiente por el intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

Kim también fue acusada, la semana pasada, de recibir obsequios por valor de cientos de miles de dólares a cambio de interceder por candidatos políticos, puestos en la administración y otros favores.

Por otro lado, los fiscales han señalado que no disponen de pruebas suficientes para encausar a Yoon por estos hechos, aunque han valorado como poco creíbles las explicaciones dadas para justificar que no estaba al corriente de los obsequios que su esposa habría recibido, incluido un collar de más de 69 mil dólares de un empresario de la construcción, a cambio de un puesto para su yerno.