Incendio en asilo de ancianos de Indonesia mata a 16 residentes

En esta foto, publicada por la Policía Regional de Sulawesi del Norte el lunes 29 de diciembre de 2025, se ven bolsas con cadáveres de las víctimas de un incendio en una residencia de ancianos en Manado, provincia de Sulawesi del Norte, Indonesia. Foto: Policía Regional de Sulawesi del Norte vía AP

MANADO, Indonesia (AP).- Un incendio en una residencia de ancianos de Indonesia mató a 16 residentes el domingo por la noche, dijo la policía.

El incendio en la casa de un solo piso en Manado, en la provincia de Sulawesi del Norte, Indonesia, comenzó mientras los residentes dormían, dijo la policía el lunes.

Varias personas que viven cerca del asilo de ancianos vieron columnas de humo alrededor de las 8 p. m. Según informes, los vecinos ayudaron a rescatar a varios ocupantes.

“El equipo sobre el terreno ha confirmado que el número de muertos asciende actualmente a 16”, declaró Alamsyah Hasibuan, portavoz de la policía de Sulawesi del Norte. “Quince de ellos murieron quemados, mientras que el cuerpo de una víctima permanece intacto”.

Los bomberos con seis camiones necesitaron más de dos horas para extinguir el incendio después de que los residentes cercanos informaran del incendio a los servicios de emergencia, dijeron las autoridades.

Hubo 15 sobrevivientes que fueron tratados en hospitales locales en la ciudad de Manado, dijo Hasibuan.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al hospital policial en Manado para su identificación con la ayuda de las familias, dijeron las autoridades.

Los reportes televisivos del domingo mostraron llamas brillantes que proyectaban un resplandor anaranjado y llenaban de humo el aire nocturno. Había bolsas para cadáveres alineadas afuera de la residencia de ancianos.

Un informe policial inicial dijo que una falla eléctrica causó el incendio, pero los funcionarios dijeron más tarde que la causa aún estaba bajo investigación.