Trump dijo que EU atacó una instalación que vinculó a presuntos barcos con drogas en Venezuela

El presidente Donald Trump asiste a una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, tras una reunión en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida.. Foto: AP/Alex Brandon

WASHINGTON (AP).- El presidente Donald Trump indicó que Estados Unidos atacó una instalación en Venezuela como parte de su campaña de presión contra Venezuela, pero no ofreció más detalles.

Trump hizo estos comentarios en lo que pareció ser una entrevista radial improvisada el viernes.

El presidente, que llamó al presentador de radio John Catsimatidis durante un programa en la radio WABC, estaba discutiendo los ataques estadunidenses contra supuestos barcos que transportaban drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han matado al menos a 105 personas en 29 ataques conocidos desde principios de septiembre.

"No sé si leyeron o vieron, tienen una gran planta o una gran instalación adonde envían, ya saben, de dónde vienen los barcos", dijo Trump. "Hace dos noches, lo eliminamos. Así que les dimos un golpe muy duro".

Trump no ofreció más detalles en la entrevista, ni siquiera el tipo de ataque que pudo haber ocurrido. El lunes, el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, o una de las cuentas de redes sociales del ejército estadunidense normalmente anunciaba en el pasado cada ataque a un barco en una publicación en X, pero no publicaban ningún aviso de ningún ataque a una instalación.

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no respondió inmediatamente el lunes a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Trump.

Trump ha sugerido durante meses que podría llevar a cabo ataques terrestres en América del Sur, en Venezuela o posiblemente en otro país, y en las últimas semanas ha estado diciendo que Estados Unidos iría más allá de atacar barcos y atacaría en tierra "pronto ".

En octubre, Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. La agencia no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios el lunes.

Además de los ataques, Estados Unidos ha enviado buques de guerra, ha fortalecido sus fuerzas militares en la región, ha confiscado dos petroleros y ha perseguido a un tercero .

La administración Trump ha dicho que está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga y que busca detener el flujo de narcóticos a Estados Unidos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste en que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es obligarlo a dejar el poder.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en una entrevista con Vanity Fair publicada este mes que Trump “quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido”.