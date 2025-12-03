Prohibición de redes sociales a menores en Australia: qué establece la ley y cómo se implementará

Australia aplica la prohibición de redes sociales a menores de 16 mientras jóvenes buscan alternativas.. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Australia avanza en la aplicación de la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, una medida que entrará en vigor el 10 de diciembre de 2025 bajo el Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024. La ley exige que plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, YouTube y Reddit verifiquen la edad de cada usuario y eliminen las cuentas que no cumplan con el requisito.

Las empresas deberán utilizar sistemas de comprobación que pueden incluir identificación oficial, análisis biométrico o verificaciones realizadas por terceros. La normativa también obliga a disponer de una alternativa que no requiera datos sensibles. Las autoridades advirtieron que las plataformas que incumplan las disposiciones podrán enfrentar sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos.

Jóvenes australianos protestan y buscan métodos para evadir la prohibición

En varias ciudades, grupos de adolescentes realizaron protestas para expresar desacuerdo con la restricción. Los participantes señalaron que la medida afecta su acceso a espacios de comunicación digital utilizados en actividades escolares y comunitarias.

Además de las movilizaciones, se han identificado métodos para eludir la nueva normativa. Entre las prácticas están el uso de edades falsas al crear cuentas, la operación de perfiles pertenecientes a familiares mayores, la utilización de VPN para evitar verificaciones basadas en ubicación y la migración hacia plataformas no reguladas por la ley, como ciertos servicios de mensajería y aplicaciones emergentes.

Dos adolescentes de 15 años presentaron un recurso en una corte australiana. El documento expone que la prohibición podría limitar derechos asociados a expresión y participación en conversaciones públicas en línea, particularmente en espacios utilizados por estudiantes y grupos juveniles.

Las plataformas enfrentan errores en la verificación de edad

Algunas empresas tecnológicas han reportado dificultades técnicas en la implementación de herramientas de verificación. Durante pruebas internas, sistemas de reconocimiento facial y estimación etaria registraron fallos al clasificar a menores como adultos. Organizaciones de protección infantil y privacidad advirtieron que estos errores podrían derivar en exclusiones injustificadas o permitir que usuarios menores mantengan acceso a las plataformas.

Los grupos especializados también señalaron que el uso de datos biométricos y otros elementos de identificación podría incrementar riesgos relacionados con la recolección y manejo de información de menores.

El debate internacional sobre acceso juvenil a redes sociales

La regulación australiana se enmarca en discusiones globales acerca del uso de redes sociales por menores. En Estados Unidos, distintos estados analizan iniciativas que incluyen límites de edad, obligación de consentimiento parental y restricciones a funciones como mensajería directa o perfiles abiertos.

En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establece medidas para reforzar la protección de usuarios jóvenes mediante obligaciones de moderación de contenido, análisis de riesgos y manejo adecuado de datos. Aunque no contempla una prohibición total de acceso, el DSA impulsa cambios en la operación de plataformas que afectan directamente la experiencia de menores.

Expertos en políticas digitales señalan que la medida australiana será observada por otros gobiernos interesados en modificar regulaciones sobre el acceso de adolescentes a entornos digitales. Las plataformas, por su parte, han comenzado a desplegar ajustes técnicos y eliminación progresiva de cuentas para cumplir la normativa, al tiempo que analizan el impacto operativo en sus servicios.