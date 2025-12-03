Trump lanza redada migratoria en Nueva Orleans

La protesta contra las redadas migratorias en Nueva Orleans el 1 de diciembre del 2025. Foto: AP

NUEVA ORLEANS (AP) — Las autoridades migratorias estadunidenses lanzaron el miércoles un operativo contra la inmigración en Nueva Orleans, afirmando que apunta a criminales violentos y ampliando el fenómeno que se ha visto en otras ciudades del país.

El objetivo de la operación es capturar a inmigrantes que fueron liberados después de sus arrestos por delitos como invasión de hogar, robo a mano armada y violación, declaró la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

No mencionó cuántos agentes serían desplegados bajo la operación. Luisiana se ha estado preparando durante semanas para un operativo que el gobernador republicano Jeff Landry ha dicho que recibiría con agrado.

“Las políticas de santuario ponen en peligro a las comunidades al liberar a extranjeros criminales ilegales y obligar a las fuerzas de Seguridad Nacional a arriesgar sus vidas para remover a criminales ilegales que nunca debieron haber sido puestos de nuevo en las calles”, afirmó McLaughlin.

La administración Trump también lanzó operativos de represión de inmigración en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte. Landry es un aliado cercano de Trump que ha buscado alinear la política estatal con la agenda de la Casa Blanca.