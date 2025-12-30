Al menos 15 heridos tras choque de dos trenes en vía férrea rumbo a Machu Picchu (Video)

LIMA (AP)-— Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú ubicada en el sureste del país sudamericano, chocaron el martes dejando al menos 15 heridos, entre ellos uno de gravedad, informó la policía.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo a la prensa local que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo por la tarde a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.

“Ha habido un choque (de) dos trenes y tenemos preliminarmente 15 heridos, uno de ellos de gravedad”, dijo Becerra desde el local policial ubicado en la ciudad de Cusco que está a unos 53 kilómetros de distancia de Machu Picchu.

El jefe policial aseguró que todavía no se conocía las razones de la colisión. Ninguna de las empresas de transporte ferroviario se ha pronunciado hasta el momento.

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca y se ubica en el sureste peruano a dos mil 490 metros de altitud, en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonía. Por día ingresan hasta cinco mil 600 personas, según datos oficiales.