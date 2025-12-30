Estados Unidos sancionó a empresas de Irán y Venezuela por comercio de drones y misiles

El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida.. Foto: AP/Alex Brandon

WASHINGTON (AP).- Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y empresas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al programa de comercio de drones y balística de Irán, que según el gobierno de Trump amenaza a Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

El Departamento del Tesoro afirmó que las últimas medidas buscan respaldar la reimposición de sanciones de las Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear, lo que presiona aún más a la República Islámica. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Las sanciones del martes incluyen a una empresa venezolana y a su presidente, acusados ??de comprar drones iraníes; tres hombres iraníes vinculados con esfuerzos para adquirir productos químicos utilizados para misiles balísticos; y un grupo de personas y empresas con sede en Irán vinculadas a Rayan Fan Group, un holding previamente sancionado por Estados Unidos.

En febrero, el presidente Donald Trump reimpuso una campaña de "máxima presión" contra Irán para bloquear su desarrollo de armas nucleares. Esta campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos contra tres importantes instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes este verano, tras una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, desencadenado por una repentina oleada de ataques israelíes contra la estructura nuclear y militar iraní.

Esta semana, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si el país intenta reconstruir su programa nuclear mientras mantenía conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida.

“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Seguiremos actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadunidense”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que Irán sigue violando las restricciones de la ONU. "El continuo suministro de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadunidenses en nuestra región", declaró.