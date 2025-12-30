Fallece Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta de John F. Kennedy, a los 35 años . Foto: Instagram:@jfklibraryfdn

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tatiana Schlossberg, reconocida periodista especializada en temas ambientales y nieta del expresidente estadunidense John F. Kennedy, falleció esta mañana a los 35 años tras una batalla contra una leucemia mieloide aguda terminal.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado emitido por la Fundación de la Biblioteca JFK, destacando su legado como una voz influyente en la lucha contra el cambio climático y su conexión con una de las dinastías políticas más emblemáticas de Estados Unidos.

"Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", expresó la familia en el comunicado, que no especificó detalles adicionales sobre las circunstancias exactas de su muerte.

Schlossberg, hija de Caroline Kennedy –exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia– y del diseñador Edwin Schlossberg, había revelado públicamente su diagnóstico.