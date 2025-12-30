OCHA, organismo de la ONU, recibe contribución millonaria de Washington para ayuda humanitaria

GINEBRA (apro).- Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Emergencias de la ONU, agradeció al gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, por la aportación “histórica” de dos mil millones de dólares para sus actividades humanitarias en todo el mundo.

“Quiero expresar mi agradecimiento a Estados Unidos por este extraordinario compromiso de 2 mil millones de dólares para nuestra acción humanitaria en todo el mundo. Este acto de liderazgo audaz y ambicioso del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el subsecretario de Estado Jeremy Lewin salvará millones de vidas”, dijo Fletcher a la prensa en Ginebra.

Además de su generosidad, los contribuyentes estadounidenses merecen saber cómo se utiliza su apoyo, y demostraremos cómo cada dólar genera un impacto real que salva vidas, afirmó Fletcher.

Al apoyar los fondos nacionales, EE. UU. también está depositando una importante y alentadora confianza en el Reinicio Humanitario, mediante el cual estamos haciendo que la acción humanitaria sea más rápida, inteligente y cercana a las personas que se encuentran en primera línea en las emergencias, explicó.

Estamos reduciendo la burocracia, eliminando la duplicación y priorizando con firmeza mientras nos proponemos salvar 87 millones de vidas en 2026, reveló.

“Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo la superpotencia humanitaria mundial. Cientos de millones de personas viven hoy gracias a la generosidad estadounidense, y muchos millones más sobrevivirán en 2026 gracias a esta inversión histórica en la humanidad”, reconoció Fletcher, responsable de la coordinación de ayuda humanitaria en todo el mundo.