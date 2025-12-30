Reportan que la CIA lanzó un ataque contra un muelle en territorio venezolano

WASHINGTON (apro).– Diferentes medios de comunicación en Estados Unidos reportaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lanzó un ataque dentro del territorio de Venezuela contra un muelle, desde el que, según el presidente Donald Trump, se enviaban cargas de droga.

“En un muelle donde se cargaban drogas hubo una explosión grande”, declaró Trump ante reporteros este lunes en Mar a Lago, su residencia de descanso en Florida, en donde recibió a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel.

El viernes de la semana pasada, en una entrevista radial, Trump ya había mencionado la explosión en el muelle dentro de Venezuela, pero declinó dar detalles del lugar exacto donde se llevó a cabo la operación y sobre quiénes la realizaron.

Este martes, los periódicos The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y la cadena de Televisión CNN, citando a fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas, aseguraron que la destrucción del muelle fue obra de los agentes de la CIA.

“La CIA con un dron atacó un muelle en Venezuela la semana pasada, de acuerdo con personas que fueron informadas sobre la operación”, informó el periódico The New York Times, al igual que los otros medios de comunicación estadunidenses.

Por el momento no se ha dado a conocer el lugar preciso dentro del territorio venezolano en donde ocurrió el presunto ataque de la CIA, el que, de acuerdo a lo declarado por Trump en la entrevista radial, ocurrió el miércoles de la semana pasada.

En paralelo, este lunes el Comando Sur dio a conocer la destrucción en aguas del Pacífico de otra lancha que presuntamente transportaba drogas, con lo que desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, el Pentágono ha eliminado 30 embarcaciones y ejecutado extrajudicialmente a 107 personas a bordo de los navíos.

La presunta acción de la CIA contra un muelle en territorio venezolano correspondería a la orden que le dio Trump a la agencia de espionaje de su país de llevar a cabo acciones encubiertas para desestabilizar al régimen del presidente Nicolás Maduro.

Trump en días recientes ya había indicado públicamente que podrían llevarse a cabo acciones de su país dentro del territorio de Venezuela, aunque sin especificar sí para provocar el derrocamiento de Maduro.

Por ahora las operaciones encubiertas de la CIA y las militares por parte del Comando Sur en aguas del Caribe y del Pacífico están aparentemente avocadas a contener el trasiego internacional de narcóticos que Trump le achaca al gobierno de Maduro.