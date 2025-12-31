Así recibieron el Año Nuevo en Asia y Oceanía (Videos)

MELBOURNE, Australia (AP).- Los tambores resonaron para recibir el Año Nuevo y una estampida de caballos generada por computadora se mostró sobre una sección de la Gran Muralla mientras China y el resto del este de Asia celebraban el inicio del 2026.

China celebró la llegada del Año Nuevo 2026, con una ceremonia en la sección Juyongguan de la Gran Muralla, que incluyó una cuenta regresiva, un tradicional espectáculo de percusión y luces.



La celebración, en uno de los monumentos más emblemáticos del país, se sumó a los…

Las campanas de los templos repicaron en todo Japón, y algunos subieron a las montañas para ver el primer amanecer del año. Hong Kong celebró con moderación tras un reciente incendio que mató a 161 personas en un complejo de apartamentos.

Sydney recibió el año nuevo con alegría y desafío, mientras el famoso Puente del Puerto crepitaba con fuegos artificiales menos de tres semanas después del peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en casi 30 años.

Australia recibió el Año Nuevo 2026 con espectaculares fuegos artificiales que iluminaron sus principales ciudades, marcando una de las primeras celebraciones del mundo.



En Sídney, el tradicional show sobre el puerto y la Ópera reunió a miles de personas y fue seguido por… pic.twitter.com/iIllMM4gc8 — Noticiero El Salvador ???? (@NoticieroSLV) December 31, 2025

Los países del Pacífico Sur fueron los primeros en despedirse del año 2025. La capital de Nueva Zelanda, Auckland, celebró un espectáculo de fuegos artificiales.

Así se celebraba el Año Nuevo en Auckland, Nueva Zelanda ????

Uno de los primeros países del mundo en recibir el 2026



Uno de los primeros países del mundo en recibir el 2026 — SOLO DE IDA?? (@solodeida) December 31, 2025

Desafío en Australia

Una fuerte presencia policial vigiló a las miles de personas que presenciaban el espectáculo de fuegos artificiales en Sídney. Muchos agentes portaron rifles de fuego rápido, algo inédito en el evento, después de que dos hombres armados atacaran la celebración de Janucá en Bondi Beach el 14 de diciembre, matando a 15 personas e hiriendo a 40.

Una hora antes de medianoche, se conmemoró a las víctimas de la masacre con un minuto de silencio y se invitó a la multitud a mostrar solidaridad con la comunidad judía de Australia.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, había instado a los residentes de Sydney a no alejarse de las festividades por miedo, diciendo que los extremistas interpretarían multitudes más pequeñas como una victoria: "Tenemos que mostrar desafío ante este terrible crimen".

Indonesia y Hong Kong celebran eventos discretos

Ciudades de toda Indonesia redujeron sus festividades en solidaridad con las comunidades devastadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra en partes de la isla de Sumatra hace un mes, que se cobraron más de mil 100 vidas. Los conciertos y fuegos artificiales en la turística isla de Bali fueron reemplazados por un evento cultural con danzas tradicionales.

????#ExitosaTeEscucha ?? | Tailandia y Vietnam se suman como uno de los países más que celebran el Año Nuevo, con un espectáculo y fuegos artificiales.



Hong Kong recibió el 2026 sin el habitual espectáculo de fuegos artificiales sobre el puerto Victoria tras el gran incendio de noviembre. En cambio, las fachadas de los monumentos se convirtieron en relojes de cuenta regresiva que ofrecieron un espectáculo de luces a medianoche.

En Japón, donde los fuegos artificiales no son parte tradicional de las festividades, las campanas de los templos repicaron en todo el país. Otros comieron fideos en un tradicional deseo de larga vida debido a su forma. En Seúl, la capital de Corea del Sur, una campana repicaba en el Pabellón Bosingak.