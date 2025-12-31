California retrasa revocación de 17 mil licencias de conducir comerciales tras demanda de inmigrantes

(AP).- Una semana después de que grupos de inmigrantes presentaron una demanda, California dijo el martes que retrasará la revocación de 17 mil licencias de conducir comerciales hasta marzo para permitir más tiempo para garantizar que los camioneros y conductores de autobuses que legalmente califican para las licencias puedan conservarlas.

Pero el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, advirtió que el estado podría perder 160 millones de dólares si no cumple con el plazo del 5 de enero para revocar las licencias. Ya retuvo 40 millones de dólares en fondos federales porque, según él, California no está haciendo cumplir los requisitos de dominio del inglés para los camioneros.

California solo envió avisos de invalidación de licencias después de que Duffy presionara al estado para garantizar que no se otorgaran licencias a inmigrantes que se encontraban en el país sin autorización. Una auditoría detectó problemas, como licencias que seguían vigentes mucho después de que expirara la autorización de residencia del inmigrante, o licencias en las que el estado no pudo demostrar que había verificado el estatus migratorio del conductor.

“California NO tiene una ‘prórroga’ para seguir violando la ley y poniendo en riesgo a los estadounidenses en las carreteras”, publicó Duffy en la plataforma social X.

El Departamento de Transporte ha estado priorizando el tema desde que un conductor de camión que no estaba autorizado a estar en los EE. UU. hizo un giro en U ilegal y provocó un accidente en Florida que mató a tres personas en agosto.

Las autoridades californianas afirmaron que están trabajando para garantizar que el Departamento de Transporte federal esté satisfecho con las reformas implementadas. El estado tenía previsto reanudar la emisión de licencias de conducir comerciales a mediados de diciembre, pero la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FSMA) lo bloqueó.

“Los conductores comerciales son una parte importante de nuestra economía: nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no se mantienen conectadas sin ellos”, dijo el director del DMV, Steve Gordon.

La Coalición Sikh, un grupo nacional que defiende los derechos civiles de los sikhs, y el Asian Law Caucus, con sede en San Francisco, presentaron una demanda colectiva en nombre de los conductores de California. Afirmaron que los camioneros inmigrantes estaban siendo perseguidos injustamente . El conductor del accidente de Florida y el conductor de otro accidente mortal en California en octubre son sikhs.

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camiones, pero estas licencias para no residentes que pueden obtener solo representan alrededor del 5% de todas las licencias de conducir comerciales, o aproximadamente 200 mil conductores. El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían severamente qué extranjeros podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió las nuevas normas.

Mumeeth Kaur, directora jurídica de la Coalición Sikh, dijo que este retraso “es un paso importante para aliviar la amenaza inmediata que estos conductores enfrentan a sus vidas y medios de vida”.

Duffy amenazó previamente con retener millones de dólares en fondos federales de California, Pensilvania y Minnesota después de que auditorías detectaran problemas significativos con las normas vigentes, como la validez de las licencias comerciales mucho después de la expiración del permiso de trabajo de un camionero inmigrante. Retiró la amenaza de retener 160 millones de dólares a California después de que el estado anunciara que revocaría las licencias debido a que el estado estaba cumpliendo.

Los grupos del sector camionero han elogiado el esfuerzo por expulsar de la carretera a conductores no cualificados que no deberían tener licencia o que no hablan inglés. También aplaudieron las medidas del Departamento de Transporte para perseguir a las escuelas de licencias de conducir comerciales cuestionables.