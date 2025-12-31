Departamento de Justicia amplía su revisión a 5.2 millones de documentos relacionados con Epstein

WASHINGTON (AP).- El Departamento de Justicia ha ampliado su revisión de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein a 5.2 millones, al tiempo que aumenta el número de abogados que intentan cumplir con una ley que exige la divulgación de los archivos, según una persona informada sobre una carta enviada a los fiscales estadounidenses.

La cifra es la última estimación en la creciente revisión de los archivos del caso de Epstein y su novia de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell, que se ha extendido más de una semana después de la fecha límite establecida por ley por el Congreso.

El Departamento de Justicia tiene más de 400 abogados asignados a la revisión, pero no espera publicar más documentos hasta el 20 o 21 de enero, según la persona informada sobre la carta que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutirla.

El alcance cada vez mayor de la divulgación y el poder de fuego legal adicional comprometido con ella mostraron cómo la investigación del archivo Epstein seguirá ocupando una atención significativa en el Congreso y la Casa Blanca, casi asegurando que seguirá siendo una fuerza política potente a medida que el nuevo año se acerca a las elecciones de mitad de período.

La Casa Blanca no cuestionó las cifras presentadas en el correo electrónico y señaló una declaración de Todd Blanche, el fiscal general adjunto, quien dijo que la revisión de la administración fue un "enfoque de participación de todos".

Blanche declaró el miércoles que abogados del Departamento de Justicia en Washington, el FBI, el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York están trabajando incansablemente para revisar los archivos. The New York Times fue el primero en informar sobre los documentos y abogados adicionales relacionados con el caso.

“Le pedimos a tantos abogados como sea posible que dediquen su tiempo a revisar los documentos restantes”, dijo Blanche. “Las redacciones necesarias para proteger a las víctimas toman tiempo, pero no impedirán que se publiquen estos materiales”.

Aun así, la Fiscal General Pam Bondi enfrenta presión del Congreso luego de que la presentación de información por parte del Departamento de Justicia se haya retrasado respecto de la fecha límite del 19 de diciembre para divulgar la información.

"¿Debería la fiscal general Pam Bondi ser destituida?", preguntó en redes sociales esta semana el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky que ayudó a liderar la iniciativa para aprobar la ley que exige la divulgación de documentos.

Los demócratas también están revisando sus opciones legales mientras continúan aprovechándose de un tema que ha causado grietas en el Partido Republicano y, en ocasiones, ha desconcertado a la administración del presidente Donald Trump.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en las redes sociales que las últimas cifras del Departamento de Justicia “muestran que Bondi, Blanche y otros en el Departamento de Justicia han estado mintiendo al pueblo estadounidense sobre los archivos de Epstein desde el primer día” y señaló que los documentos publicados hasta ahora representaban una fracción del total.

¿Qué se espera a continuación?

La publicación de documentos a fines de enero pondría al Departamento de Justicia más de un mes detrás del plazo establecido por ley, pero algunos legisladores clave parecieron dispuestos a dejar que el proceso se desarrolle antes de intentar tomar medidas directas contra la administración Trump.

El representante Ro Khanna, un demócrata de California que también lideró el esfuerzo para aprobar la ley que exige la liberación, dijo a The Associated Press que la revisión en expansión del Departamento de Justicia mostró que la ley está funcionando.

“Estamos dispuestos a darle al Departamento de Justicia unas semanas más para cumplir, siempre que publique las declaraciones de las sobrevivientes al FBI, nombrando a los otros hombres ricos y poderosos que abusaron de ellas o las encubrieron, y los memorandos de la fiscalía sobre los cargos retirados contra Epstein y sus cómplices”, dijo. “Cuando se revele toda la información, esto conmocionará la conciencia nacional”.

Massie también ha declarado su deseo de que se publiquen las declaraciones de las víctimas al FBI. Afirma que estas podrían revelar los nombres de influyentes figuras empresariales y donantes políticos que participaron o fueron cómplices de los abusos de Epstein.

La pareja también argumentó que la creciente divulgación es evidencia de que había más personas involucradas además de Epstein y Maxwell.

¿Qué podrían significar los archivos para las elecciones intermedias?

La administración Trump ya ha tenido dificultades para superar los archivos de Epstein durante gran parte del año pasado. Si bien no está claro qué más se mostrará en los archivos, es casi seguro que les dará a los demócratas más argumentos para seguir insistiendo en el asunto.

Hasta ahora, los demócratas, aunque son minoría, han obligado al Congreso a actuar sobre un tema que ha causado divisiones en la base política de Trump.

Un conjunto de documentos publicados justo antes de Navidad mostró que Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, cuando eran amigos antes de una pelea. Sin embargo, los documentos revelaron poca información nueva sobre su relación. La primera publicación de los documentos también mostró varias fotos del expresidente Bill Clinton con mujeres cuyos rostros estaban oscurecidos.

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se han centrado en las conexiones con Clinton y están tratando de obligarlo a él y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton a presentarse a una declaración en enero.

Aun así, los demócratas están tratando de demostrar que el manejo que hizo la administración Trump de los archivos de Epstein demuestra que no se puede confiar en ella y que está más preocupada por el bienestar de los ricos y famosos que por el de los votantes de la clase trabajadora.