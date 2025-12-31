Malí y Burkina Faso prohibirán ingreso de ciudadanos estadunidenses a sus países como represalia a Trump

La bandera de Burkina Faso con un hombre de pie frente a ella, durante una ceremonia conmemorativa en Uagadugú, Burkina Faso, el 23 de enero de 2016. . Foto: AP/Theo Renaut

BAMAKO, Mali (AP).- Mali y Burkina Faso anunciaron el martes por la noche que prohibirán el ingreso de ciudadanos estadunidenses a sus países en represalia a la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos malienses y burkineses.

Los anuncios, hechos en declaraciones separadas por los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países de África Occidental, marcaron el último giro en la fría relación entre los gobiernos militares de África Occidental y Estados Unidos.

El 16 de diciembre, Trump amplió las restricciones de viaje anteriores a otros 20 países, incluidos Mali, Burkina Faso y Níger, que están gobernados por juntas y han formado una asociación separatista del bloque regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.

“De conformidad con el principio de reciprocidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional informa a la comunidad nacional e internacional que, con efecto inmediato, el Gobierno de la República de Malí aplicará las mismas condiciones y requisitos a los ciudadanos estadounidenses que los impuestos a los ciudadanos malienses”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malí en un comunicado.

Otra declaración firmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, citó razones similares para la prohibición de entrada de ciudadanos estadounidenses a Burkina Faso.

La Casa Blanca señaló los persistentes ataques de grupos armados como una de las razones de la prohibición de viajes. Malí y Burkina Faso han tenido dificultades para contener la rápida expansión de los grupos armados en ambos países. Las juntas militares se comprometieron a combatirlos tras derrocar a gobiernos civiles debido a la inseguridad que ha afectado a gran parte de la región.