Putin asegura victoria sobre Ucrania en mensaje de año nuevo a las tropas rusas

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles su plena confianza en las fuerzas militares del país y en su próxima "victoria" en la guerra de Ucrania durante su discurso de felicitaciones de fin de año.

"Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo que se aproxima. Creemos en ustedes y en nuestra victoria", manifestó el mandatario ruso en un discurso caracterizado por sus constantes llamamientos a la unidad y a la solidaridad de su pueblo.

"El trabajo, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros crean nuevos capítulos en su historia milenaria, y la fuerza de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la Patria, su desarrollo y su futuro", remarcó el presidente de Rusia.

Putin, además pidió a la población que sigua prestando su apoyo a "nuestros héroes", en referencia a los militares que combaten en Ucrania, "con palabras y hechos".

"Sigamos trabajando y creando, alcanzando nuestras metas y avanzando por el bien de nuestros hijos y nietos, por el bien de nuestra gran Rusia", concluyó Putin.