Edmundo González deplora sentencia a 30 años de prisión para su yerno Rafael Tudares en Venezuela

GINEBRA (apro).-El venezolano Edmundo González Urrutia, considerado presidente legítimo de Venezuela y reconocido como tal en varios países incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, deploró en los términos más enérgicos la sentencia de 30 años de cárcel para su yerno Rafael Tudares, esposo de su hija Mariana.

González Urrutia lo consideró una “represalia” por su reivindicación de las pasadas elecciones a la presidencia celebradas en Venezuela de las que , según el conteo de las papeletas, resultó ganador indiscutible de la contienda.

Tudares enfrenta cargos de “terrorismo, conspiración, sedición, entre otras acusaciones del régimen de Nicolás Maduro.

La familia de Tudares dio a conocer en redes sociales la sentencia del yerno de González Urrutia cuya privación de la libertad es considerada por la ONU como “detención arbitraria” y “desaparición forzada”, ya que fue detenido por miembros de las fuerzas leales a Maduro.

Desde el 7 de enero de 2025 Tudares fue detenido, no se le ha concedido su derecho al debido proceso ni se le han permitido visitas de su esposa y familiares. Mariana su esposa reveló que a casi un año de su detención no le han permitido verlo, ni sabe en dónde se encuentra ni se le ha ofrecido ninguna prueba de vida.

"Mi esposo habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido. Rafael es inocente", dijo a la prensa Mariana González de Tudares.

La hija de Edmundo González, quien se encuentra exiliado en España, refirió que el juicio se habría concretado "en una sola y única audiencia" de más de 12 horas el 28 de noviembre, sin que se anunciara la conclusión de la sentencia.

Por su parte, González Urrutia aseveró que esta es una decisión "sin sustento jurídico" e "incompatible con la Constitución".

La decisión es "utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024", agregó el líder opositor, que defiende que se impuso a Nicolás Maduro en los comicios del año pasado.

González Urrutia escribió en su cuenta Tweeter:

“Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática. Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, afirmó.

“Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, valoró.

“Frente a esa realidad, la defensa de los derechos y de la dignidad de todos los venezolanos se mantiene firme y no retrocede. Mi compromiso -siempre firme- es seguir trabajando por la libertad de Rafael, de todos los presos políticos y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada en Venezuela. Esa causa no admite renuncias”, concluyó el líder venezolano. Según pudo confirmar este semanario, González Urrutia recibirá en Oslo el Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado, quien no podrá asistir pues se encuentra en paradero desconocido debido a las amenazas y presiones de Maduro.