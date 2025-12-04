El gobierno de Trump busca vetar la entrada a EU a ciudadanos de más de 30 países

MADRID (EUROPA PRESS).- La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, elevó este jueves a "más de 30" los países afectados por la prohibición "total" de viaje que pretende impone la Administración de Donald Trump.

"No voy a dar cifras concretas, pero son más de 30", afirmó en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News al ser preguntada sobre si la lista alcanzaría los 32 estados.

Noem, que ha evitado dar nombres, señaló que el inquilino de la Casa Blanca "sigue evaluando" naciones a las que aplicar la restricción de entrada alegando que "si no tienen un gobierno estable, si no tienen un país que pueda sostenerse por sí mismo y decirnos quiénes son esas personas y ayudarnos a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que personas de ese país vengan aquí, a Estados Unidos?".

Estas declaraciones llegan días después de que recomendara la "prohibición total de viaje" desde territorios que "inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios", si bien tampoco en ese anuncio citó ningún estado.

El magnate republicano ya firmó el pasado junio una proclamación vetando la entrada al país norteamericano de ciudadanos de una docena de países, incluyendo Afganistán, Birmania, Guinea Ecuatorial, Haití o Irán, y restringiendo la visita de personas de otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.