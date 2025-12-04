Hay puntos en la propuesta de EU para el fin de la guerra en Ucrania que son inaceptables: Putin

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste al foro internacional de participación ciudadana "We Are Together" en Moscú, Rusia, el 3 de diciembre de 2025. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que algunas propuestas incluidas en el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin, lo que indica que cualquier posible acuerdo está lejos aún.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha el esfuerzo diplomático más intenso para detener los combates desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre su vecino hace casi cuatro años. Pero la iniciativa de paz se ha topado una vez más con demandas difíciles de conciliar, especialmente en lo relativo a si Kiev debe ceder territorio a Moscú y cómo puede mantenerse a salvo de una futura agresión rusa.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se preparan para reunirse con el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, el jueves en Miami para continuar las conversaciones, según un alto funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones en público.

Putin dijo que las conversaciones con enviados de Estados Unidos de esta semana, que duraron cinco horas, fueron "necesarias" y "útiles", pero también "un trabajo difícil". Algunas de las propuestas eran inaceptables para el Kremlin, afirmó.

Putin habló con la televisora India Today antes de su visita a Nueva Delhi el jueves. Antes de la emisión de la entrevista completa, las agencias noticiosas estatales rusas Tass y RIA Novosti publicaron algunas de las declaraciones realizadas por Putin.

Según la información de Tass, Putin dijo durante la entrevista que las conversaciones en el Kremlin el martes “tomaron tanto tiempo” porque las partes "tuvieron que revisar cada punto" de la propuesta de paz de Washington.

"Esta fue una conversación necesaria, muy concreta", señaló el líder ruso. Había disposiciones que Moscú dijo estar dispuesta a discutir, mientras que otras "no podemos aceptarlas", afirmó Putin.

Trump indicó el miércoles que Witkoff y Kushner salieron de su maratónico encuentro convencidos de que él quiere poner fin a la guerra. “Tuvieron la fuerte impresión de que le gustaría llegar a un acuerdo”, declaró el mandatario estadounidense.

Putin se negó a entrar en detalles sobre lo que Moscú podría aceptar y lo que considera inaceptable. Ninguno de los funcionarios involucrados en las negociaciones ha dado detalles de las conversaciones.

“Creo que es prematuro. Porque simplemente podría perturbar el régimen de trabajo” de los esfuerzos de paz, dijo Tass citando a Putin.

Los líderes europeos, a los que Washington ha ignorado mientras los funcionarios estadounidenses mantienen contactos directos Moscú y Kiev, han acusado a Putin de fingir interés en el impulso de paz de Trump.

Por otra parte, los bombardeos rusos sobre zonas civiles en Ucrania continuaron durante la noche y la madrugada del jueves. Un misil golpeó Krivói Rog el miércoles por la noche y causó seis heridos, incluyendo una niña de 3 años, según el jefe del gobierno municipal, Oleksandr Vilkul.

El ataque a la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, causó daños en más de 40 edificios residenciales, una escuela y tuberías de gas domésticas, explicó Vilkul.

Una niña de 6 años murió en Jersón, una ciudad portuaria del sur, por las lesiones sufridas en un ataque con artillería rusa en la víspera, escribió el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin, en Telegram.

La central térmica de Jersón, que proporciona calefacción a más de 40.000 residentes, cerró el jueves después de que Rusia la atacara con drones y artillería durante varios días, agregó.

Las autoridades planearon reuniones de emergencia para encontrar fuentes alternativas de calefacción, dijo el mandatario. Hasta entonces, se habilitaron tiendas de campaña en toda la ciudad donde los residentes podían calentarse y cargar sus dispositivos electrónicos.

Rusia también disparó drones sobre Odesa, que causaron seis heridos y daños en la infraestructura civil y energética, explicó el responsable de la administración militar regional, Oleh Kiper.

En total, Rusia disparó dos misiles balísticos y 138 aviones no tripulados de varios tipos sobre su vecino durante la noche, indicaron las autoridades.

Además, en la parte de Jersón ocupada por las fuerzas rusas, dos hombres murieron en un ataque de dron ucraniano a su vehículo el jueves, de acuerdo con el líder regional nombrado por Moscú, Vladimir Saldo. Una mujer de 68 años también resultó herida en el incidente, dijo.