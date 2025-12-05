Administración Trump ampliará la prohibición de viajes a más de 30 países, dice Noem

WASHINGTON (AP).- El gobierno de Trump ampliará su prohibición de viajes para ciudadanos de ciertos países a más de 30, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la última restricción desde que un hombre de Afganistán fue acusado de dispararle a dos miembros de la Guardia Nacional.

La ampliación se sumaría a la prohibición de viajes anunciada en junio por el gobierno republicano, que prohibió los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso a Estados Unidos a personas de otros siete. En una publicación en redes sociales a principios de esta semana, Noem sugirió que se incluirían más países.

Noem, quien habló el jueves por la noche en una entrevista con la presentadora del canal Fox News, Laura Ingraham, no proporcionó más detalles y dijo que el presidente Donald Trump estaba considerando qué países serían incluidos.

Tras el tiroteo de la Guardia Nacional, la administración ya aumentó las restricciones a los 19 países incluidos en la prohibición de viajes inicial, entre los que se incluyen Afganistán, Somalia, Irán y Haití, entre otros.

Ingraham le preguntó a Noem si la prohibición de viajes se expandiría a 32 países y preguntó qué países se agregarían a los 19 anunciados a principios de este año.

“No voy a ser específica sobre el número, pero son más de 30. Y el presidente continúa evaluando países”, dijo Noem.

“Si no tienen un gobierno estable allí, si no tienen un país que pueda sostenerse y decirnos quiénes son esos individuos y ayudarnos a investigarlos, ¿por qué deberíamos permitir que gente de ese país venga aquí a Estados Unidos?”, dijo Noem.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios sobre cuándo podría entrar en vigor una prohibición de viajes actualizada y qué países estarían incluidos en ella.

Las incorporaciones a la prohibición de viajes de junio son las últimas de una serie de medidas de inmigración que se han desarrollado rápidamente desde el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington durante la semana de Acción de Gracias.

Rahmanullah Lakanwal, quien emigró a Estados Unidos desde Afganistán tras la retirada estadounidense, ha sido acusado de asesinato en primer grado después de que una de las dos víctimas, la especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental Sarah Beckstrom, falleciera a causa de las heridas sufridas en el tiroteo del 26 de noviembre. La segunda víctima, el sargento Andrew Wolfe, resultó gravemente herido. Lakanwal se declaró inocente.

La administración Trump ha argumentado que se necesita una mayor verificación de antecedentes para garantizar que las personas que ingresan o ya se encuentran en Estados Unidos no representen una amenaza. Los críticos afirman que la administración está traumatizando a quienes ya han pasado por una exhaustiva verificación de antecedentes para ingresar a Estados Unidos y afirman que las nuevas medidas constituyen un castigo colectivo.

En el transcurso de poco más de una semana, la administración ha detenido las decisiones de asilo, pausado el procesamiento de beneficios relacionados con la inmigración para personas en los EE. UU. de los 19 países con prohibición de viajes y detenido las visas para los afganos que ayudaron al esfuerzo bélico de Estados Unidos.

El jueves, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que reduciría el período de validez de los permisos de trabajo para ciertos solicitantes, como refugiados y personas con asilo, de modo que tengan que volver a solicitarlos con más frecuencia y pasar por verificaciones con mayor frecuencia.