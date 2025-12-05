En medio de escrutinio del Capitolio, el Pentágono destruye otra embarcación en el pacífico. Foto: X: @southcom

WASHINGTON (apro).- En medio del escrutinio al que el Congreso federal de Estados Unidos investiga la legalidad de la guerra militarizada de Donald Trump contra el narcotráfico, el Pentágono destruyó otra embarcación presuntamente con drogas en el Océano Pacífico.

Por medio de su cuenta oficial en la plataforma de X, el Comando Sur informó que cumpliendo órdenes de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, el pasado 4 de diciembre destruyó otra lancha que presuntamente transportaba narcóticos.

“Inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos y navegaba por una ruta conocida por ser usada para el narcotráfico en el este del Pacífico; cuatro narcoterroristas a bordo del navío fueron asesinados”, informó el Comando Sur.

Con este nuevo ataque del Pentágono presuntamente en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, son ya 22 lanchas que destruye bajo el argumento de que transportaban narcóticos y lleva un saldo de 87 ejecuciones de personas acusadas de ser narcoterroristas.

Sin presentar una sola evidencia de que las lanchas destruidas transportaban drogas destinadas al mercado de consumo de Estados Unidos, el Pentágono a la par a ejecutado extrajudicialmente a las 87 personas violando leyes internacionales y sin el debido proceso judicial.

La nueva acción de la lucha militarizada de Trump contra el trasiego de enervantes ocurre en medio de las pesquisas del Pentágono sobre la legalidad del proceso y específicamente sobre el caso de la primera embarcación eliminada junto a sus tripulantes, la del 2 de septiembre.

Este jueves a puerta cerrada, miembros del Congreso estadunidenses recibieron un informe especial por parte del almirante Frank Bradley, quien ordenó el ataque y segundo ataque contra la embarcación destruida el pasado 2 de septiembre.

Junto con el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Bradley explicó a los legisladores que lanzó un segundo ataque en contra de la primera lancha destruida porque los dos sobrevivientes intentaron voltear la embarcación que aun llevaba droga

Con el segundo ataque de precisión el Comando Sur ejecutó a los sobrevivientes, punto álgido y crucial de la investigación del Capitolio por la que fueron citado Caine y Bradley para llevar a cabo la sesión de información clasificada y puerta cerrada.

La semana pasada el periódico The Washington Post, reportó que Hegseth firmó una orden con la cual autorizaba al Comando Sur a ejecutar a cualquier sobreviviente de los ataques que lanzaran contra embarcaciones transportando narcóticos en el Caribe y Pacífico.

Bradley, y de acuerdo con versiones de legisladores que estuvieron en la sesión, negó que el secretario de Guerra hubieses emitido el mandato, el almirante explicó que ordenó el segundo ataque porque quedaron drogas en la lancha y pensó que los tripulantes podrían escapar con la carga.

Algunos medios de comunicación estadunidenses también habían reportado que la justificación del Pentágono para aniquilar a los tripulantes de la lancha, el pasado 2 de septiembre, fue porque los supuestos narcoterroristas estaban teniendo comunicación por radio con alguien tras sobrevivir el primer ataque.

Congresistas republicanos y demócratas desmintieron la versión de la comunicación por radio de los sobrevivientes antes de ser ejecutados por el Comando Sur.