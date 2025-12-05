La UE multa a Elon Musk con 140 mdd por incumplir la ley de redes sociales del bloque

La UE multa a Elon Musk con 140 millones de euros por incumplir la ley de redes sociales del bloque. Foto: AP

LONDRES (AP).- Los reguladores de la Unión Europea multaron este día a la plataforma de redes sociales X de Elon Musk con 120 millones de euros (140 millones de dólares) por infracciones de las regulaciones digitales del bloque que, según dijeron, podrían dejar a los usuarios expuestos a estafas y manipulación.

La Comisión Europea emitió su decisión tras una investigación que abrió hace dos años sobre X en virtud de la Ley de Servicios Digitales del bloque de 27 naciones, también conocida como DSA.

Es la primera vez que la UE emite una decisión de incumplimiento desde la implementación de la DSA. Este amplio reglamento exige a las plataformas asumir una mayor responsabilidad en la protección de los usuarios europeos y en la limpieza de contenido y productos dañinos o ilegales en sus sitios web, bajo amenaza de fuertes multas.

La Comisión anunció que sancionaría a X, anteriormente conocida como Twitter, por tres infracciones diferentes de los requisitos de transparencia de la DSA. La decisión podría irritar al presidente Donald Trump, cuya administración ha criticado duramente las regulaciones digitales, quejándose de que Bruselas estaba atacando a las empresas tecnológicas estadounidenses y prometiendo represalias.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Los reguladores de la UE ya habían expuesto sus acusaciones a mediados de 2024 cuando publicaron las conclusiones preliminares de su investigación sobre X.

Los reguladores dijeron que las marcas de verificación azules de X infringían las reglas debido a “prácticas de diseño engañosas” y podían exponer a los usuarios a estafas y manipulaciones.

Antes de que Musk adquiriera X, cuando se conocía como Twitter, las marcas de verificación reflejaban las insignias de verificación comunes en las redes sociales y estaban reservadas en gran medida para celebridades, políticos y otras cuentas influyentes.

Después de comprarlo en 2022, el sitio comenzó a emitir insignias a cualquiera que quisiera pagar $8 por mes por una.

El medio X no verifica de manera significativa quién está detrás de la cuenta, “lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, dijo la Comisión en su anuncio.

X también incumplió los requisitos de transparencia para su base de datos de anuncios, dijeron los reguladores.

Las plataformas de la UE deben proporcionar una base de datos de todos los anuncios digitales que han publicado, con detalles como quién los pagó y el público objetivo, para ayudar a los investigadores a detectar estafas, anuncios falsos y campañas de influencia coordinadas. Sin embargo, la base de datos de X, según la Comisión, se ve perjudicada por características de diseño y barreras de acceso como retrasos excesivos en el procesamiento.

Los reguladores también dijeron que X también pone “barreras innecesarias” para los investigadores que intentan acceder a datos públicos, lo que obstaculiza la investigación sobre los riesgos sistémicos que enfrentan los usuarios europeos.