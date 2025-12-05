Muere hombre en gimnasio de Brasil; le cae barra encima del pecho (Video)

Muere hombre en gimnasio de Brasil; le cae barra encima del pecho. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales circula un video que muestra el momento en que un hombre, de 55 años, perdió la vida tras caerle una barra encima del pecho, durante su entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco, Brasil.

En el videoclip, con una duración de 16 segundos, se observa a la víctima, identificada como Ronald José Salvador Montenegro, intentando cargar la barra, cuando repentinamente se le resbala de las manos e impacta contra su cuerpo.

Tras el accidente, el hombre logra tirar la barra al suelo para sentarse y, posteriormente, levantarse, aunque segundos después cae al suelo, mientras el personal del gimnasio corre a ayudarle.

?? Homem morre atingido por barra em academia de Olinda



Um homem de 55 anos morreu após ser atingido no tórax por uma barra durante um treino em uma academia de Olinda, Pernambuco. A vítima, Ronald José Salvador Montenegro, foi levada a uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos.… pic.twitter.com/uiXG9jBJXV — EL CAFÉ ?? (@Elcafejornal) December 3, 2025

Medios locales indicaron que la víctima fue trasladada inmediatamente a la Unidad de Atención de Emergencias (UAE) de Rio Doce, donde se confirmó su deceso.

Los médicos informaron que el hombre llegó en estado crítico, con graves heridas internas, por lo que los esfuerzos no fueron suficientes para su estabilización.

De acuerdo con el reporte de la Policía Civil, la barra se desprendió del soporte mientras la víctima realizaba el ejercicio.

El caso se está investigando como una muerte accidental, mientras las autoridades policiales siguen revisando el equipo del gimnasio y las circunstancias del entrenamiento para esclarecer el hecho. Asimismo, están a la espera de los resultados de la autopsia.

Informes señalaron que Salvador Montenegro era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes de Olinda, y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad brasileña.