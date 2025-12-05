Putin y Modi anuncian expansión de lazos comerciales entre Rusia y la India. Foto: AP

NUEVA DELHI (AP).- El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió este día con el primer ministro indio, Narendra Modi, en una cumbre anual y acordaron diversificar los lazos económicos mutuos, mientras Estados Unidos presiona a India para que revise su asociación de décadas con Rusia.

La 23.ª Cumbre Rusia-India llega en un momento crucial, ya que Estados Unidos impulsa un acuerdo de paz en Ucrania a la vez que busca la cooperación internacional. Pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi por equilibrar las relaciones con Moscú y Washington mientras la guerra en Ucrania, que ya dura casi cuatro años, se prolonga.

Putin fue recibido por Modi en el aeropuerto de Nueva Delhi el jueves. El líder indio le dio a Putin un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos con la cordialidad de un viejo amigo.

Los líderes describen la expansión de los lazos entre Rusia y la India

Después de las conversaciones, Putin y Modi anunciaron que India y Rusia han finalizado un programa de cooperación económica hasta 2030, que ayudará a diversificar los negocios mutuos para impulsar el comercio anual a 100 mil millones de dólares para 2030. También enfatizaron los fuertes lazos energéticos.

El comercio bilateral entre ambos países ascendió a 68.700 millones de dólares en el último año fiscal, finalizado en marzo. Este comercio está fuertemente sesgado a favor de Rusia, con un profundo déficit para India, que busca compensar impulsando sus exportaciones.

“Para lograr este importante objetivo, se ha acordado un programa para el desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030”, declaró Putin. Añadió que se está trabajando en un acuerdo para que India establezca una zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, una agrupación económica de varias ex naciones soviéticas dominada por Moscú, y añadió que esto podría contribuir a incrementar el comercio.

“Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético de la India”, declaró Putin. “Estamos listos para seguir garantizando el suministro ininterrumpido de combustible para la economía india en rápido crecimiento”.

Antes de las conversaciones de la cumbre, el líder ruso dijo que los dos países “tienen una relación de mucha confianza cuando se trata de cooperación técnico-militar”.

Tras las conversaciones, Modi declaró que ambos países trabajarán para concluir pronto un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática. También anunció que India pronto comenzará a emitir visas electrónicas gratuitas para turistas y grupos rusos que visiten el país.

El líder indio afirmó que la seguridad energética ha sido un pilar fundamental de los lazos entre India y Rusia, con una cooperación nuclear civil que se remonta a décadas. Añadió que dicha cooperación continuará, junto con la colaboración en energías limpias, construcción naval, fertilizantes y movilidad laboral.

Estados Unidos busca alejar a India de Rusia

Si bien India ha mantenido históricamente vínculos profundos con Rusia, los críticos dicen que la visita de Putin podría tensar las relaciones con la Unión Europea y los Estados Unidos y podría poner en peligro las negociaciones para importantes acuerdos comerciales con ambos que se consideran críticos para las exportaciones de India.

El presidente estadunidense, Donald Trump, elevó los aranceles sobre los productos indios al 50% en agosto, alegando el precio reducido del petróleo ruso en Nueva Delhi. India ha sido el segundo mayor importador de crudo ruso después de China.

Estados Unidos afirma que las compras de petróleo ruso ayudan a financiar la maquinaria bélica de Moscú. En octubre, Estados Unidos sancionó a dos de los mayores productores de petróleo de Moscú para obligar a países como India a reducir sus importaciones. Funcionarios indios han declarado que Nueva Delhi siempre ha acatado las sanciones internacionales y que lo haría en caso de compras de petróleo a Rusia.

El secretario de Asuntos Exteriores de la India, Vikram Misri, dijo a los periodistas que se discutieron las recientes sanciones impuestas al petróleo ruso.

Sin especificar la posición de la India sobre sus compras, Misri dijo que la prioridad del gobierno era asegurar las necesidades energéticas de sus 1.400 millones de habitantes.

Misri dijo que las compañías petroleras privadas y estatales de la India toman decisiones basadas en la evolución de la dinámica del mercado y los problemas comerciales que enfrentan al obtener suministros.

“Continuamos nuestra cooperación entre los dos países”, dijo.

India y Estados Unidos establecieron como objetivo el primer tramo de un acuerdo comercial para el otoño, pero el acuerdo aún no se ha concretado en medio de tensiones en las relaciones, principalmente debido a las incesantes importaciones de crudo ruso por parte de Nueva Delhi.

India también se encuentra en las etapas finales de las conversaciones sobre un acuerdo comercial con la UE, que ve la guerra de Rusia en Ucrania como una gran amenaza.

Teniendo en cuenta el momento y el contexto geopolítico, la visita de Putin a la India “pone de relieve la delicada situación estratégica de Nueva Delhi entre Occidente y el resto, principalmente Rusia”, dijo Praveen Donthi, analista senior del International Crisis Group.

Donthi afirmó que la inclinación de la India hacia Rusia se remonta a la Guerra Fría y persiste a pesar de su postura oficial de no alineación. "El cambio significativo ahora es su deseo de ser simultáneamente un socio estratégico de Estados Unidos, lo que representará un desafío diplomático", añadió.

Expansión de defensa y comercio en las cartas

Funcionarios indios habían declarado anteriormente que, en la reunión con Putin, Modi impulsaría una entrega más rápida de dos sistemas de misiles tierra-aire S-400 rusos. Ya recibió tres en virtud de un acuerdo de 2018 por un valor aproximado de 5.400 millones de dólares. El retraso se ha relacionado con interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la guerra en Ucrania.

Misri dijo que los ministros de Defensa de India y Rusia se reunieron el jueves.

En una declaración conjunta tras la cumbre, ambas partes acordaron fomentar la fabricación conjunta en India de repuestos y componentes para el mantenimiento de armas y equipos de defensa de origen ruso. Esto se lograría mediante la transferencia de tecnología y la creación de empresas conjuntas.

India y Rusia firmaron un pacto en febrero para mejorar la cooperación militar, los ejercicios militares, las escalas portuarias, la asistencia en caso de desastre y el apoyo logístico. La Duma Estatal de Moscú lo ratificó antes de la visita de Putin a la India.

India también espera modernizar sus aviones de combate Su-30MKI de fabricación rusa y acelerar las entregas de hardware militar crítico.

India desea aumentar sus exportaciones de productos farmacéuticos, agrícolas y textiles a Rusia y busca la eliminación de las barreras no arancelarias. Nueva Delhi también busca suministros a largo plazo de fertilizantes desde Moscú.

Otro ámbito clave en el que ambos países esperan finalizar un acuerdo es la seguridad y regulación de los trabajadores migrantes indios calificados que viajan a Rusia.

La última vez que Putin visitó la India fue en 2021. Modi estuvo en Moscú el año pasado y ambos líderes se reunieron brevemente en septiembre en China durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.