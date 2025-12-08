Liberan a cien estudiantes secuestrados en Nigeria, pero aún hay más detenidos

MINNA, Nigeria (AP).- Un total de 100 de los escolares secuestrados de una escuela católica nigeriana el mes pasado fueron liberados, informó este día la Asociación Cristiana de Nigeria, añadiendo que más de 100 estudiantes permanecen cautivos.

Al menos 303 escolares fueron secuestrados en la escuela estatal de Níger junto con 12 de sus maestros cuando hombres armados atacaron la Escuela Católica St. Mary en la comunidad de Papiri el 21 de noviembre. Cincuenta escaparon en las horas siguientes.

Daniel Atori, portavoz de la asociación en el estado de Níger, dijo a The Associated Press que la iglesia se enteró de que los niños fueron liberados durante el fin de semana y que serán transportados a la capital del estado de Níger, Minna, para reunirse con funcionarios.

No quedó claro de inmediato cómo fueron liberados los 100 escolares ni si se realizaron arrestos. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de los secuestros, pero los lugareños culparon a las bandas armadas que secuestran escuelas y viajeros para pedir rescates en el norte de Nigeria, azotado por el conflicto.

El ataque en el estado de Níger se enmarcó en una serie de secuestros masivos recientes en Nigeria, y ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi. Una iglesia en el estado sureño de Kwara también fue atacada aproximadamente al mismo tiempo; los 38 fieles secuestrados en ese ataque el mes pasado fueron liberados.

Bajo presión interna y por parte del presidente estadounidense Donald Trump —quien ha alegado que los cristianos están siendo atacados en la crisis de seguridad de Nigeria— el presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha prometido que no cederá hasta que todos los rehenes sean liberados.

Las autoridades nigerianas no suelen revelar mucho sobre las labores de rescate y los arrestos en estos casos son poco frecuentes. Los analistas creen que esto se debe a que generalmente se pagan rescates. Las autoridades no admiten el pago de rescates.