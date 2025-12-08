Patrulla Fronteriza de EU advierte a migrantes: “no se crean que la frontera está abierta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de su campaña de propaganda para desincentivar la migración de ciudadanos latinoamericanos hacia Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza refrendó hoy a la prensa mexicana que su frontera está fuertemente resguardada, y pidió pasar el mensaje para que las personas no crean a las redes de tráfico de migrantes que les aseguran que hay formas de cruzar la frontera de Estados Unidos.

“La frontera de los Estados Unidos está más segura que nunca, no se crean que la frontera está abierta”, insistió Roberto Domínguez, el subjefe interino de la Patrulla Fronteriza, quien en los últimos meses ha ofrecido pequeñas conferencias de prensa virtuales con periodistas basados en México para que sus medios hagan eco a la política antimigrante impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Ahorita, no hay ningún asilo, si usted cruza fuera de los puertos de entrada será arrestado y será deportado, y podrá tener cargos criminales”, insistió el uniformado, quien resaltó que la Patrulla Fronteriza lleva más de seis meses “sin dejar a nadie seguir su ruta dentro de Estados Unidos”.

Domínguez advirtió que circula mucha desinformación en redes sociales y plataformas de mensajería sobre la supuesta apertura de la frontera de Estados Unidos, incluyendo materiales generados por inteligencia artificial; y aseveró que el gobierno de Estados Unidos va a endurecer su persecución contra las redes que se dedican a cruzar personas de manera clandestina al vecino país.