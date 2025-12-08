Tailandia lanza ataques aéreos en la frontera con Camboya mientras se reavivan las tensiones. Foto: AP

BANGKOK (AP).- Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos a lo largo de la disputada frontera con Camboya mientras ambas partes se acusaban mutuamente de romper un alto el fuego que detuvo los combates a principios de este año.

Las prolongadas disputas fronterizas estallaron en cinco días de combates en julio, que se cobraron la vida de decenas de soldados y civiles. El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a los vecinos del sudeste asiático para que firmaran un acuerdo de tregua en octubre, pero las tensiones han continuado latentes.

El ejército tailandés dijo que más de 50 mil personas habían abandonado las zonas cercanas a la frontera en busca de refugios, mientras que el ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, dijo que decenas de miles de residentes habían sido desplazados de varias aldeas cercanas a la frontera.

La última ronda de enfrentamientos ha matado al menos a un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, dijeron las autoridades.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo en un discurso televisado que se llevarían a cabo operaciones militares según fuera necesario para defender el país y proteger la seguridad pública.

“Tailandia nunca ha deseado la violencia. Quisiera reiterar que Tailandia nunca ha iniciado una guerra ni una invasión, pero jamás tolerará una violación de su soberanía”, afirmó.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, escribió en Facebook que las tareas inmediatas de su gobierno eran proteger al pueblo y la soberanía del país.

“Pido a todos los ministerios, instituciones, autoridades de todos los niveles, a todos los tipos de fuerzas armadas y a todos los ciudadanos camboyanos que se unan por la causa de la nación y la patria durante este período difícil”, escribió.

Los combates siguieron al intercambio de disparos del domingo.

El alto el fuego se vio afectado a principios de noviembre tras el impacto de minas terrestres en tropas tailandesas, lo que llevó a Tailandia a anunciar la suspensión indefinida de la implementación del acuerdo. Ambas partes continúan intercambiándose acusaciones sobre la responsabilidad, incluso cuando se supone que cooperan para eliminar las minas.

Trump dijo a mediados de noviembre que había intervenido para preservar el alto el fuego mientras las tensiones aumentaban entre los dos países.

Pero el domingo se produjo otro breve enfrentamiento en la frontera, tras el cual ambos bandos afirmaron haber disparado primero. El ejército tailandés indicó que el fuego camboyano hirió a dos soldados tailandeses y que las tropas tailandesas respondieron, lo que resultó en un intercambio de disparos que duró unos 20 minutos. Camboya afirmó que el lado tailandés disparó primero y que sus propias tropas no respondieron.

El lunes, el portavoz del ejército tailandés, el mayor general Winthai Suvaree, declaró que las tropas camboyanas abrieron fuego primero contra territorio tailandés en varias zonas. Añadió que al menos un soldado tailandés murió y unos ocho más resultaron heridos. Tailandia utilizó posteriormente aeronaves para atacar objetivos militares en varias zonas y reprimir los ataques bélicos de apoyo camboyanos, añadió.

El ejército tailandés dijo que proyectiles de artillería cayeron cerca de áreas residenciales en el lado tailandés, pero hasta el momento no informó de víctimas civiles.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, dijo que el ejército tailandés atacó primero a las tropas camboyanas el lunes y que Camboya no tomó represalias durante los ataques iniciales.

“Camboya insta a Tailandia a poner fin de inmediato a todas las actividades hostiles que amenazan la paz y la estabilidad en la región”, afirmó.

Neth Pheaktra, ministro de Información de Camboya, dijo que el fuego de las fuerzas tailandesas mató a cuatro civiles camboyanos e hirió a otros nueve.

El primer ministro del vecino país de la región, Malasia, Anwar Ibrahim, pidió moderación en una declaración publicada en las redes sociales y dijo que su país está listo para apoyar los esfuerzos para evitar más combates.

“Nuestra región no puede permitirse el lujo de ver disputas de larga data convertirse en ciclos de confrontación”, escribió.

Siglos de rivalidad subyacen a la disputa territorial

Tailandia y Camboya tienen una historia de enemistad que se remonta a siglos atrás, cuando eran imperios en guerra.

Sus reivindicaciones territoriales modernas se derivan en gran medida de un mapa de 1907 dibujado cuando Camboya estaba bajo el dominio colonial francés, que Tailandia sostiene que es inexacto.

En 1962, la Corte Internacional de Justicia otorgó soberanía a Camboya sobre un área que incluía el templo Preah Vihear, de mil años de antigüedad, lo que todavía irrita a muchos tailandeses.

El alto el fuego no detalla un camino para resolver la base subyacente de la disputa: las diferencias de larga data sobre dónde debería pasar la frontera.